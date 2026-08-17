கோவில் திருவிழாவில் கூடிய கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் விபரீதம்.. 6 பேர் பரிதாப பலி...
பீகார் மாநிலம் உள்ள புகழ்பெற்ற அசோக் தாம் கோவிலில், சவன் மாதத்தின் மூன்றாவது திங்கட்கிழத்தையொட்டி இன்று சாமி தரிசனம் செய்ய ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட திடீர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்; பலரும் காயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்துப் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சைலேந்திர குமார், ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ரயில்கள் வந்ததால் கூட்ட நெரிசல் எதிர்பாராத விதமாக பலமடங்கு அதிகரித்ததாக தெரிவித்தார். பக்தர்களின் கூட்ட நெரிசலால் ஒருபுறம் அமைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புவேலி திடீரென இடிந்து விழுந்ததால் மக்கள் ஒருவரையொருவர் மீது விழுந்ததில் இந்த விபத்து நேரிட்டதாக அவர் விளக்கினார்.
தகவல் அறிந்ததும் மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளையும் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளையும் தீவிரமாக மேற்கொண்டனர். காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இந்தச் சோக சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. புனித மாதமான சவன் மாதத்தில் இத்தகைய விபத்துகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற கூட்ட நெரிசல் மிக்க வழிபாட்டுத் தலங்களில் முறையான பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட மேலாண்மை ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்தத் துயர சம்பவம் குறித்த மேலதிக விவரங்கள் மற்றும் விசாரணைகள் தற்போது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
Edited by Siva