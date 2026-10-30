ஐடிபிஐ வங்கி விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொய்கள் விரைவில் அம்பலமாகும்: நிர்மலா சீதாராமன்
ஐடிபிஐ வங்கியின் 60.72 சதவீத பங்குகளை கனடாவை சேர்ந்த ஃபார்பேக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்திற்கு விற்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, "காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நாட்டின் தொழிற்துறை வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட வங்கிகளை, மோடி அரசு விற்பனை செய்கிறது" எனக் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.
ராகுல் காந்தியின் இந்தக் குற்றச்சாட்டிற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ரஃபேல் விவகாரத்தில் பொய் பேசிப் பின்னர் மன்னிப்பு கேட்டது போல, ஐடிபிஐ வங்கி விவகாரத்திலும் ராகுல் காந்தியின் பொய்கள் அம்பலமாகும் என்று சாடியுள்ளார்.
காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் வங்கிகள் தங்களின் சொந்தச் சொத்து போலப் பயன்படுத்தப்பட்டு, செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்குக் கடன்கள் வழங்க அதிகாரிகள் வற்புறுத்தப்பட்டதாக நிர்மலா சீதாராமன் குற்றம்சாட்டினார்.
வீடியோகான், கிங்ஃபிஷர், ஏபிஜி ஷிப்யார்டு போன்ற நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்களால் ஐடிபிஐ வங்கி பெரும் நஷ்டத்தைச் சந்தித்தது என்றும், பாஜக அரசு ரூ.25,000 கோடிக்கும் அதிகமாக முதலீடு செய்து வங்கியைக் மீட்டு எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.