வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (08:17 IST)

ஸ்ரேயா கோஷலின் இசை நிகழ்ச்சியில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. இருவர் மயக்கம்..!

ஸ்ரேயா கோஷலின் இசை நிகழ்ச்சியில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. இருவர் மயக்கம்..!
ஒடிசாவின் கட்டாக் நகரில் நடைபெற்ற பாலி யாத்திரை திருவிழாவின் கடைசி நாளில், பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷலின் நேரடி இசை நிகழ்ச்சியின்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் ஏற்பட்டது. பிரதான மேடையை நோக்கி பொதுமக்கள் முண்டியடித்ததால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியில், மூச்சுத்திணறல் காரணமாக இருவர் மயங்கி விழுந்தனர்.
 
விழாவின் நிறைவு நாளில் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்ட நிலையில், கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் தடுப்புகளை நோக்கி மக்கள் தள்ளியதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. உடனடியாக செயல்பட்ட பாதுகாப்பு படையினர், மயங்கி விழுந்தவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பினர்.
 
இது குறித்து விளக்கம் அளித்த காவல் ஆணையர் எஸ். தேவ்தத் சிங், கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், இடிபாடுகளால் எந்த பெரிய பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும், நிற்க முடியாதவர்கள் பாதுகாப்புடன் வெளியேற்றப்பட்டனர் என்றும் தெளிவுபடுத்தினார். 
 
தேவையற்ற சம்பவங்களை தவிர்க்க, திருவிழா நிறைவுக்குமுன் கூட்டத்தை கையாளும் முயற்சிகள் தற்போது தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

இன்று இரவு 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!

இன்று இரவு 18 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழகத்தில் 23 செ.மீ. மழை பொழிவுடன் சிறப்பாகத் தொடங்கியது. இருப்பினும், நவம்பர் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களில், சராசரி 18 செ.மீ. என்ற அளவில் இருந்து வெறும் 1.5 செ.மீ. மழை மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.

முயல்வேட்டையில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவர்கள் பரிதாப பலி.. திருவண்ணாமலையில் சோகம்..!

முயல்வேட்டையில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவர்கள் பரிதாப பலி.. திருவண்ணாமலையில் சோகம்..!திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே உள்ள ஒரு பண்ணையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சட்டவிரோத மின்வேலியில் சிக்கி, சிறுவன் உட்பட இருவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரிழந்த இருவரும் முயல் வேட்டையாட சென்றபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாணவர் கருப்பு உடை அணிய தடை.. பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு..!

சபரிமலைக்கு மாலை போட்ட மாணவர் கருப்பு உடை அணிய தடை.. பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு..!கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் உள்ள ஸ்ரீ கோகுலம் பப்ளிக் ஸ்கூல் நிர்வாகம், சபரிமலைக்கு மாலை அணிந்து விரதம் இருக்கும் 3-ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவரை கருப்பு உடை அணிந்து வர அனுமதிக்க மறுத்ததால் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது.

வாக்கு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடந்தால் நேபாளம் போல் புரட்சி வெடிக்கும்: ஆர்ஜேடி எச்சரிக்கை

வாக்கு எண்ணிக்கையில் முறைகேடு நடந்தால் நேபாளம் போல் புரட்சி வெடிக்கும்: ஆர்ஜேடி எச்சரிக்கைபீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன், ஆர்ஜேடி தலைவர் சுனில் சிங், வாக்கு எண்ணிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

