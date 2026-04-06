திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (09:11 IST)

கொய்யா பழங்களை பறித்த சிறுமியை சங்கிலியால் கட்டி வைத்த அடித்த ராணுவ வீரர்.. போலீசார் வழக்குப்பதிவு..!

ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் ஊனா மாவட்டத்தில், கொய்யா பழங்களை பறித்ததற்காக சிறுமி ஒருவரை ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் சங்கிலியால் கட்டி வைத்து தாக்கியுள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளியின் மகளான அந்த சிறுமி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வீட்டின் வெளியே இருந்த மரத்தில் பழங்களை பறித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர், சிறுமியை வீட்டிற்குள் இழுத்து சென்று படிக்கட்டில் சங்கிலியால் கட்டி வைத்து தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த கொடூரமான செயலை அங்கிருந்த ரோஹித் என்ற இளைஞர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில் சிறுமி அழுது கொண்டே தன்னை காப்பாற்றும்படி கெஞ்சுவதும், அந்த நபர் தனது செயலை நியாயப்படுத்தி பேசுவதும் பதிவாகியுள்ளது. தகவலறிந்து வந்த போலீஸார், சிறுமியை மீட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினர்.
 
சிறுவர் உதவி மையம் மற்றும் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்த ரோஹித், பின்னர் அந்த நபர் சிறுமியின் குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்பு கேட்டதாக தெரிவித்தார். இருப்பினும், சட்டத்தின் கீழ் அந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com