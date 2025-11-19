புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (16:05 IST)

ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த இன்டர்போல் உதவி கோரும் வங்கதேசம்: இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி

ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த இன்டர்போல் உதவி கோரும் வங்கதேசம்: இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி
வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா மற்றும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் அசாதுஸ்ஸமான் கான் கமல் ஆகியோரை இந்தியாவிடம் இருந்து நாடு கடத்தி வர, முகமது யூனுஸின் இடைக்கால நிர்வாகம் இன்டர்போலின் 'ரெட் நோட்டீஸ்' உதவியை நாட தயாராகிறது.
 
கடந்த 2024 ஜூலை-ஆகஸ்ட் போராட்டங்களின்போது 'மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக', டாக்காவில் உள்ள சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் தலைமறைவாக உள்ள இவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்தது. ஹசீனா பதவி விலகிய பின் இந்தியாவுக்கு தப்பி சென்று புது டெல்லியில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள நிலையில், அவருக்கு பிடிவாரண்டின் அடிப்படையில் அல்லாமல், தண்டனை வாரண்டின் அடிப்படையில் ரெட் நோட்டீஸ் கோரப்படும் என்று வழக்கறிஞர் காஸி எம்.எச். தமிம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
வங்கதேசம் முறைப்படி இந்தியாவுக்கு கடிதம் எழுதவுள்ள நிலையில், இது சட்ட ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் சிக்கலான விவகாரமாக உள்ளது. இந்தியா-வங்கதேச நாடுகடத்தல் ஒப்பந்தம் இருந்தாலும், "அரசியல் தன்மை கொண்ட" வழக்குகளை நிராகரிக்க இந்தியாவுக்கு சட்டத்தில் இடமுண்டு. இத்தீர்ப்பு அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் இந்தியாவின் பதில், ஹசீனாவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும்.
 
Edited by Siva

பட்டப்பகலில் பள்ளி மாணவியை கொலை செய்யும் அளவிற்கு, துணிச்சல் எங்கிருந்து வந்தது? ஈபிஎஸ் ஆவேசம்

பட்டப்பகலில் பள்ளி மாணவியை கொலை செய்யும் அளவிற்கு, துணிச்சல் எங்கிருந்து வந்தது? ஈபிஎஸ் ஆவேசம்ராமேஸ்வரத்தில் தன்னை காதலிக்க மறுத்த 12-ம் வகுப்பு மாணவியை இளைஞர் கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்ததாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

TN TET 2026: சிறப்பு டெட் தேர்வு!.. விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!.. முழு தகவல்!...

TN TET 2026: சிறப்பு டெட் தேர்வு!.. விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!.. முழு தகவல்!...அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு டெட் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கான விண்ணப்பம் நாளை முதல் துவங்கப்படவிருக்கிறது.

பாஜகவும் தேர்தல் ஆணையமும் சதி: தொல். திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!

பாஜகவும் தேர்தல் ஆணையமும் சதி: தொல். திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் பாஜகவும் இணைந்து தமிழகத்தில் சதி செய்வதாக பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். பிகாரில் நடந்ததுபோல, தமிழகத்திலும் தேர்தல் முடிவுகளை தில்லுமுல்லு செய்யத் திட்டமிடுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மண்டலமாக வலுப்பெறும்: நவம்பர் 21 முதல் கனமழை..!

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மண்டலமாக வலுப்பெறும்: நவம்பர் 21 முதல் கனமழை..!தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது, அடுத்த சில நாட்களில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

எங்கருந்து வந்தீங்க?!. SIR படிவம் தொடர்பாக கோபப்பட்ட மன்சூர் அலிகான்!..

எங்கருந்து வந்தீங்க?!. SIR படிவம் தொடர்பாக கோபப்பட்ட மன்சூர் அலிகான்!..தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை மத்திய அரசு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. கடந்த பல நாட்களாகவே தமிழகத்தில்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com