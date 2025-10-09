வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (14:05 IST)

உயரதிகாரிகளின் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல்: மனைவிக்கு உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தற்கொலை..!

உயரதிகாரிகளின் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல்: மனைவிக்கு உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தற்கொலை..!
ஹரியானா மாநிலத்தின் மூத்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ஒய். பூரன் குமார்  சண்டிகரில் உள்ள தனது வீட்டில் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி பணி துப்பாக்கியால் சுட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார். தற்கொலைக்கு முந்தைய நாள் தனது மனைவி, ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி அம்னீத் பி. குமாருக்கு, 9 பக்கங்கள் கொண்ட தற்கொலை கடிதம் மற்றும் உயிலை அனுப்பியுள்ளார்.
 
கடிதத்தில், பணியில் உள்ள மற்றும் ஓய்வுபெற்ற 12 அதிகாரிகள் மீது மனரீதியான துன்புறுத்தல், நிர்வாக பாரபட்சம் மற்றும் சாதி பாகுபாடு ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை அவர் சுமத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, டி.ஜி.பி. சத்ருஜீத் சிங் கபூர் நிலுவை தொகை கிடைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தது, தவறான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தது, வாகனத்தை வாபஸ் பெற்றது என பல வழிகளில் துன்புறுத்தியதாகப் பூரன் குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
ஜப்பானில் இருந்த மனைவி அம்னீத், பதற்றமடைந்து கணவருக்கு 15 முறை அழைத்தும் அவர் பதிலளிக்காததால், இளைய மகளுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். மகள் வீட்டிற்கு விரைந்து சென்றபோது, தந்தை உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து, மனைவி அம்னீத் பி. குமார், டி.ஜி.பி. சத்ருஜீத் சிங் கபூர் மற்றும் எஸ்.பி. நரேந்திர பிஜார்னியா ஆகியோர் மீது தனது கணவரை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக புகார் அளித்து, அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்யக் கோரியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
 

விமான பணிப்பெண்கள் கொடுத்த உணவை சாப்பிட்ட மருத்துவர் பலி.. மூச்சுத்திணறல் என தகவல்..!

விமான பணிப்பெண்கள் கொடுத்த உணவை சாப்பிட்ட மருத்துவர் பலி.. மூச்சுத்திணறல் என தகவல்..!கத்தார் ஏர்வேஸ் விமானத்தில், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சைவ உணவுக்கு பதிலாக அசைவ உணவு வழங்கப்பட்டதால், அதை சாப்பிட்ட ஓய்வுபெற்ற இருதய நிபுணர் அசோகா ஜெயவீரா மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

160 கிமீ வேகத்தில் செல்லலாம்! தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு 4வது இருப்புப்பாதை! - ரயில்வே தீவிரம்!

160 கிமீ வேகத்தில் செல்லலாம்! தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு 4வது இருப்புப்பாதை! - ரயில்வே தீவிரம்!தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே 4வது வழித்தடம் அமைக்க ரயில்வே பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

குழந்தைகள் சாகக் காரணமான கோல்ட்ரிப் ஆலை மூடல்! - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவிப்பு!

குழந்தைகள் சாகக் காரணமான கோல்ட்ரிப் ஆலை மூடல்! - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவிப்பு!மத்திய பிரதேசத்தில் 20 குழந்தைகள் பலியாக காரணமாக இருந்த கோல்ட்ரிப் சிரப் ஆலையை மூடுவதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவித்துள்ளார்.

காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் செய்வோம்: தமிழக அரசுக்கு ஜாக்டோ-ஜியோ எச்சரிக்கை..!

காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் செய்வோம்: தமிழக அரசுக்கு ஜாக்டோ-ஜியோ எச்சரிக்கை..!பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ, நவம்பர் 18-ஆம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளது.

முதுகுவலி சரியாக தவளைகளை விழுங்கிய மூதாட்டி! ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

முதுகுவலி சரியாக தவளைகளை விழுங்கிய மூதாட்டி! ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதி!சீனாவில் முதுகுவலி சரியாக தவளைகளை விழுங்கிய மூதாட்டி ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com