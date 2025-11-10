திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (14:06 IST)

டிஜிட்டல் தங்கம் அபாயகரமானது.. முதலீடுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை: செபி எச்சரிக்கை

Gold Rules by RBI
டிஜிட்டல் அல்லது இ-தங்கம் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வோருக்கு  செபி கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த முதலீடுகள் செபி கட்டுப்பாட்டு வரம்பிற்குள் வரவில்லை என்றும், இதில் கணிசமான அபாயங்கள் இருப்பதாகவும் அது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
ஆன்லைன் தளங்கள் 'டிஜிட்டல் தங்கம்' எனப்படும் ஒரு தயாரிப்பை, "உண்மையான தங்கத்திற்கு எளிய மாற்று" என கூறி அதிகளவில் விளம்பரப்படுத்துகின்றன. இது, ஆப்ஸ் அல்லது இணையதளங்கள் மூலம் சிறிய அளவிலான தங்கத்தை வாங்கும் முறையாகும். நீங்கள் செலுத்தும் தொகைக்குச் சமமான 24K உண்மையான தங்கம், பாதுகாப்பான பெட்டகங்களில் சேமிக்கப்படுவதாக நிறுவனங்கள் கூறுகின்றன.
 
டிஜிட்டல் தங்கம் குறித்த முதலீடுகள் பத்திரங்களாக வகைப்படுத்தப்படவில்லை என்றும், அவை கமாடிட்டி பொருளாகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை என்றும் செபி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும்  டிஜிட்டல் தங்கம் செபி அல்லது ரிசர்வ் வங்கியால் கண்காணிக்கப்படவில்லை என்றும், முதலீட்டாளர் பாதுகாப்புக்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை என்றும், இந்த முதலீடு முழுவதுமாக, அதை விற்கும் நிறுவனத்தின் நேர்மை மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை பொறுத்தது என்றும் செபி கூறியுள்ளது..
 
செபி பரிந்துரைக்கும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தங்க முதலீட்டு வழிகள்:
 
 தங்க இடிஎஃப்-கள்
 
அரசு வெளியிடும் சாவரின் கோல்ட் பாண்டுகள்
 
செபியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எலெக்ட்ரானிக் கோல்ட் ரசீதுகள்
 
Edited by Mahendran
 

சிறையா அல்லது பார்ட்டி ஹாலா? சிறை மற்றும் உதவி கண்காணிப்பாளர் பணிநீக்கம்..!

சிறையா அல்லது பார்ட்டி ஹாலா? சிறை மற்றும் உதவி கண்காணிப்பாளர் பணிநீக்கம்..!பெங்களூருவின் பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்கு விஐபி வசதிகள் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் நடப்பது பற்றிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வெளியான நிலையில், கர்நாடக அரசு மூத்த சிறை அதிகாரிகளை அதிரடியாக பதவி நீக்கம் செய்துள்ளது.

அனைத்து பள்ளிகளிலும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடுவது கட்டாயம்: உபி முதல்வர் யோகி

அனைத்து பள்ளிகளிலும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடுவது கட்டாயம்: உபி முதல்வர் யோகிஉத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களிலும் வந்தே மாதரம் பாடல் கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும் என்று அறிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை தேசத்தின் மீதான மரியாதையையும், பெருமையுணர்வையும் மாணவர்களிடையே வளர்ப்பதை நோக்கமாக கொண்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

வெயில் அவ்வளவுதான்.. நாளை முதல் சென்னையில் மீண்டும் மழை: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

வெயில் அவ்வளவுதான்.. நாளை முதல் சென்னையில் மீண்டும் மழை: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு (நவம்பர் 10 மற்றும் 11) பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வாளர் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - நேபாளம் சர்வதேச எல்லை திடீரென மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?

இந்தியா - நேபாளம் சர்வதேச எல்லை திடீரென மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறவுள்ளதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்தியா - நேபாளம் இடையேயான சர்வதேச எல்லை மூடப்பட்டுள்ளது.

கல்லீரால் நோய்!.. சிகிச்சை பலனின்றி நடிகர் அபிநய் மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்!...

கல்லீரால் நோய்!.. சிகிச்சை பலனின்றி நடிகர் அபிநய் மரணம்!.. ரசிகர்கள் இரங்கல்!...நடிகர் தனுஷ் அறிமுகமான துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் அபிநய். அதன்பின் ஜங்ஷன் சிங்காரச் சென்னை உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்தார். அதில் பல படங்களில் ஓரிரு காட்சிகளில் மட்டுமே வருவார். சில படங்களில் கதாநாயகனாகவும் நடித்தார்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com