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ரூ.15.15 லட்சம் கோடி வருமானம் போலி.. எல்.ஐ.சிக்கு 1,600 கோடி நஷ்டமா.. எல்.ஐ.சி பயனாளர்களுக்கு பாதிப்பா?
இந்தியப் பங்குச்சந்தையில் முன்னணி தங்க நகை தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மீது, SEBI மிகக் டுமையான நிதி மோசடி புகார்களை சுமத்தியுள்ளது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்நிறுவனம் தனது வருவாயை சுமார் ரூ.15.15 லட்சம் கோடி அளவிற்கு போலியாக காட்டி ஏமாற்றியுள்ளதாக செபி தனது இடைக்கால உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது. இது இந்திய கார்ப்பரேட் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய கணக்கு மோசடிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிறுவனத்தின் வெளிநாட்டு துணை நிறுவனங்களின் வருவாயில் 99.8% அளவிற்கு தரவுகள் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், மொரிஷியஸை சேர்ந்த முதலீட்டு நிறுவனமான 'பிரிட்ஜ் இந்தியா ஃபண்ட்' ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தில் 8.46% பங்குகளை தன் வசம் வைத்துள்ளது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
மார்ச் 2026 காலாண்டு நிலவரப்படி, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசி இந்நிறுவனத்தில் 10.8% பங்குகளை கொண்டுள்ளது.
செபியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை அடுத்து, ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பங்குகள் கடுமையாக சரிவடைந்துள்ளன. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால உச்சத்தில் இருந்து தற்போது இந்த பங்கின் மதிப்பு சுமார் 78% வரை பாதாளத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
இந்த மோசடி காரணமாக பொது முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் எல்ஐசி போன்ற நிறுவனங்களின் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மூலதனம் முடங்கியுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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