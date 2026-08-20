ஸ்கார்ட்லாந்து எம்பியை கைப்பிடித்த கேரள பெண்.. குருவாயூர் கோவிலில் திருமணம்..
ஸ்காட்லாந்து தேசிய கட்சியின் மூத்த அரசியல்வாதியும், ஸ்காட்லாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மார்ட்டின் டே, தனது கேரளாவை சேர்ந்த நீண்ட நாள் ஜோடியான நிதின் சண்டை பாரம்பரிய முறைப்படி கேரளாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற குருவாயூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார்.
கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம் மாவட்டம் பிறவத்தை சேர்ந்த நிதினின் நீண்ட நாள் கனவு இந்த திருத்தலத்தில் திருமணம் செய்வது ஆகும். இவர்களுக்கு ஏற்கனவே கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் திருமணம் நடைபெற்றிருந்தாலும், 2018 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட கேரள வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் கோவிட்-19 பெருந்தொற்று போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் குருவாயூரில் பாரம்பரிய முறைப்படி சடங்குகளை நடத்துவது தாமதமானது.
தற்போது குடும்பத்தினரும் நெருங்கிய நண்பர்களும் கலந்துகொள்ள குருவாயூர் கோயில் நகரத்தில் உள்ள ஒரு மண்டபத்தில் இந்தத் திருமணம் பாரம்பரிய முறைப்படி கோலாகலமாக நடைபெற்றது. மார்ட்டின் டே தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைப்பக்கங்களிலும் திருமண புகைப்படங்களை பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
நிதின் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டில் உயர் கல்விக்காக இங்கிலாந்து சென்றவர் ஆவார். அங்கே விசா தொடர்பான சிக்கல்களைச் சந்தித்தபோது, நாடாளுமன்றத்தில் அது குறித்துப் போராடிய வேளையில் மார்ட்டின் டேவை சந்தித்துள்ளார். பல சவால்களைக் கடந்து இணைந்த இந்த தம்பதியினரின் குருவாயூர் கோயில் திருமணம் தற்போது அனைவரையும் ஈர்த்துள்ளதுடன், இரு குடும்பத்தினரின் மகிழ்ச்சியோடு வெற்றிகரமாக நிறைவேறியுள்ளது.
Edited by Siva