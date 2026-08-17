டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...
தேநீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதற்கு ஆகும் செலவை தொடர்ந்து வைப்பு திட்டத்தில் செலுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் லட்சாதிபதியாகலாம் என்ற புதிய திட்டத்தை நாட்டின் முன்னணி வங்கியான எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்களுக்காக 'ஒவ்வொரு வீட்டிலும் லட்சாதிபதி' என்ற சிறப்பு தொடர் வைப்பு திட்டத்தை வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறிய சேமிப்புகளை செய்வதன் மூலம் முதிர்வடையும் போது ரூ.1 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் ஈட்டி லட்சாதிபதியாக முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் வாழும் அனைத்து தனிநபர்களும் தனியாகவோ அல்லது இருவர் இணைந்து கூட்டாகவோ இத்திட்டத்தில் வங்கிக் கணக்கை தொடங்கலாம். 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட மற்றும் கையெழுத்திடக்கூடிய சிறார்கள் தனியாகவும், மற்றவர்கள் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலருடனும் இணைந்து இக்கணக்கை தொடங்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
இந்த தொடர் வைப்பு திட்டத்தின் காலம் 3 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதிர்வு தொகையானது கடைசி தவணை செலுத்தப்பட்ட 30 நாட்களுக்கு பிறகு அல்லது வைப்புத் தொகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால அளவு முடிவடையும் தேதியில் வழங்கப்படும்.
Edited by Siva