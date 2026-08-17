  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. SBI Introduces New 'Har Ghar Lakhpati' Scheme to Encourage Savings Through Recurring Deposits
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (15:11 IST)

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...

எஸ்பிஐ வங்கி
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:11 IST)
google-news
தேநீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதற்கு ஆகும் செலவை தொடர்ந்து வைப்பு திட்டத்தில் செலுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் லட்சாதிபதியாகலாம் என்ற புதிய திட்டத்தை நாட்டின் முன்னணி வங்கியான எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 
வாடிக்கையாளர்களுக்காக 'ஒவ்வொரு வீட்டிலும் லட்சாதிபதி' என்ற சிறப்பு தொடர் வைப்பு திட்டத்தை வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறிய சேமிப்புகளை செய்வதன் மூலம் முதிர்வடையும் போது ரூ.1 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் ஈட்டி லட்சாதிபதியாக முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தியாவில் வாழும் அனைத்து தனிநபர்களும் தனியாகவோ அல்லது இருவர் இணைந்து கூட்டாகவோ இத்திட்டத்தில் வங்கிக் கணக்கை தொடங்கலாம். 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட மற்றும் கையெழுத்திடக்கூடிய சிறார்கள் தனியாகவும், மற்றவர்கள் பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலருடனும் இணைந்து இக்கணக்கை தொடங்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 
 
இந்த தொடர் வைப்பு திட்டத்தின் காலம் 3 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதிர்வு தொகையானது கடைசி தவணை செலுத்தப்பட்ட 30 நாட்களுக்கு பிறகு அல்லது வைப்புத் தொகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கால அளவு முடிவடையும் தேதியில் வழங்கப்படும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
விவசாயக்கடன் 75 ஆயிரம் தள்ளுபடி!. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு...

தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..

தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை திறக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுவது தொடர்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு நிறைவேற்றவில்லை.

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!

நீட் தேர்வு ரத்தை அடுத்து நெட் தேர்வும் ரத்து.. ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம்...!ஆங்கிலம், வணிகவியல் மற்றும் சமூகவியல் பாடங்களுக்கான யுஜிசி நெட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...

டீ குடிக்கும் காசை சேமித்தால் லட்சாதிபதி ஆகிவிடலாம்.. எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்திய புதிய திட்டம்...தேநீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதற்கு ஆகும் செலவை தொடர்ந்து வைப்பு திட்டத்தில் செலுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் லட்சாதிபதியாகலாம் என்ற புதிய திட்டத்தை நாட்டின் முன்னணி வங்கியான எஸ்பிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

விவசாயக்கடன் 75 ஆயிரம் தள்ளுபடி!. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு...

விவசாயக்கடன் 75 ஆயிரம் தள்ளுபடி!. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு...2026 தேர்தலுக்கான வாக்குறுதிகளை தவெக அளித்தபோது 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருப்பவர்களுக்கு கூட்டுறவு வங்கியில் பெற்ற முழுக்கடனும் தள்ளுபடி, 5 ஏக்கருக்கு மேலே வைத்திருப்பவர்களுக்கு 50 சதவீத கடன் தள்ளுபடி என கூறியிருந்தது