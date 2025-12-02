செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (15:38 IST)

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!
மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'சஞ்சார் சாத்தி' செயலியை முன்கூட்டியே நிறுவ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதால், இது தனிநபர் தனியுரிமையை மீறுவதாகக் கூறி பெரும் அரசியல் சர்ச்சை வெடித்தது.
 
இதுகுறித்து மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே விளக்கம் அளித்தார்.
 
"சஞ்சார் சாத்தி செயலியை மொபைலில் நிறுவுவது கட்டாயம் என்றாலும் அதை செயல்படுத்துவது விருப்பத்திற்குட்பட்டது என்றும், ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவையில்லை என்றால், நீங்கள் அதை நீக்கிவிடலாம் என்றும், இது எந்த வகையிலும் உளவு பார்ப்பதில்லை அல்லது அழைப்புகளை கண்காணிப்பதில்லை," என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
 
இணைய மோசடிகளை தடுக்கும் கருவியை மக்களுக்குக் கொண்டு சேர்க்கவே இந்த வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார். முன்னதாக, புதிய சாதனங்களில் செயலியை முன்கூட்டியே நிறுவ DoT உத்தரவிட்டிருந்தது.
 
எனினும், எதிர்க்கட்சிகள் இந்த செயலியை உளவு பார்க்கும் செயலி என்றும், "பெகாசஸ் பிளஸ் பிளஸ்" போன்றது என்றும் விமர்சித்துள்ளன. திருடப்பட்ட போன்களை தடுப்பது, சந்தேகத்திற்கிடமான மோசடிகளை புகாரளிப்பது போன்ற வசதிகளை வழங்குவதற்காகவே இந்த செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'சஞ்சார் சாத்தி' செயலியை முன்கூட்டியே நிறுவ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதால், இது தனிநபர் தனியுரிமையை மீறுவதாகக் கூறி பெரும் அரசியல் சர்ச்சை வெடித்தது.

புதுவையில் விஜய்யின் ரோடு ஷோ... அனுமதி பெற முதலமைச்சரை சந்திக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்!

புதுவையில் விஜய்யின் ரோடு ஷோ... அனுமதி பெற முதலமைச்சரை சந்திக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்!புதுச்சேரியில் விஜய்யின் கட்சி தலைவரான புஸ்ஸி ஆனந்த், தளபதி விஜய்யின் ரோடு ஷோவுக்கு அனுமதி கோரி மீண்டும் காவல்துறையை அணுகியுள்ளார்.

ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் மகள் தற்கொலை: வரதட்சணை கொடுமை புகார் குறித்து விசாரணை!

ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் மகள் தற்கொலை: வரதட்சணை கொடுமை புகார் குறித்து விசாரணை!ஆந்திர பிரதேசம் குண்டூர் மாவட்டத்தில், ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் 25 வயது மகள், மாதூரி சாஹிதிபாய், தனது பெற்றோர் வீட்டில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

SIR பெயரில் ஒரு சைபர் க்ரைம்.. போலி APK ஃபைல்களை க்ளிக் செய்ய வேண்டாம்..

SIR பெயரில் ஒரு சைபர் க்ரைம்.. போலி APK ஃபைல்களை க்ளிக் செய்ய வேண்டாம்..நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் சைபர் குற்றவாளிகள், நாட்டில் நடக்கும் அன்றாட நிகழ்வுகளை பயன்படுத்திப் பணத்தை பறித்து வருகின்றனர். தற்போது, தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர சீர்திருத்தம் தொடர்பான பணிகளை பயன்படுத்தியும் புதிய மோசடி அரங்கேறி வருகிறது.

அரசியலில் எந்தப் புயல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தி.மு.க. தயார்: தங்கம் தென்னரசு

அரசியலில் எந்தப் புயல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தி.மு.க. தயார்: தங்கம் தென்னரசுவிருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி அருகே தி.மு.க. வடக்கு மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தலைமை வகித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com