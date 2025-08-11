திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (09:31 IST)

தொலைந்த செல்போன்களை கண்டுபிடித்து தரும் செயலி.. இதுவரை 5 லட்சம் செல்போன் கண்டுபிடிப்பு..!

தற்காலத்தில் செல்போன்கள் தொலைவது அல்லது திருடப்படுவது என்பது அன்றாட நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், பொதுமக்கள் காவல் நிலையங்களில் புகார் அளித்து, தங்கள் சாதனத்தை மீட்க பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. ஆனால், மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை  அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 'சஞ்சார் சாத்தி' (Sanchar Saathi) என்ற புதிய மொபைல் செயலி, இந்த சிக்கல்களுக்கு ஒரு எளிய மற்றும் தொழில்நுட்பரீதியான தீர்வை வழங்கியுள்ளது.
 
இந்த செயலி, இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் செயல்படும் இது, நாடு முழுவதும் தொலைந்த அல்லது திருடப்பட்ட செல்போன்களை கண்டறிந்து, அவற்றின் பயன்பாட்டை தடுக்க உதவுகிறது. இந்த செயலி, பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி உட்பட 21 மொழிகளில் கிடைக்கிறது. இது நாட்டின் பல்வேறு பகுதி மக்களும் எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஒருவர் தனது செல்போனை தொலைத்துவிட்டால், உடனடியாக இந்த செயலி மூலம் புகார் அளிக்கலாம். செயலி, தொலைந்த போனின் IMEI எண்ணை பயன்படுத்தி, நாடு முழுவதும் உள்ள மொபைல் நெட்வொர்க்குகளுடன் தொடர்புகொண்டு, அந்த சாதனத்தின் பயன்பாட்டை தற்காலிகமாக நிறுத்திவிடும். இதன் மூலம், திருடப்பட்ட போனை யாரும் பயன்படுத்த முடியாதவாறு தடுக்க முடியும். பின்னர், செல்போன் கண்டறியப்பட்டால், அதை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவும் இந்த செயலி உதவுகிறது.
 
'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட குறுகிய காலத்திலேயே, நாடு முழுவதும் சுமார் 5.35 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொலைந்துபோன அல்லது திருடப்பட்ட செல்போன்களைக் கண்டறிய உதவியுள்ளது. இந்த செயலி, தொழில்நுட்பத்தை மக்களின் நலனுக்காக எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாகத் திகழ்கிறது.
 
 
Edited by Siva

5 எம்பிக்கள் பயணம் செய்த விமானம் நடுவானில் திடீர் இயந்திர கோளாறு.. சென்னையில் தரையிறக்கம்..!

5 எம்பிக்கள் பயணம் செய்த விமானம் நடுவானில் திடீர் இயந்திர கோளாறு.. சென்னையில் தரையிறக்கம்..!ஐந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட 150 பயணிகளுடன் சென்ற ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானம், எஞ்சின் கோளாறு காரணமாக நேற்று இரவு சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்கியது. திருவனந்தபுரத்திலிருந்து டெல்லிக்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது நடுவானில் இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது.

தக்காளி விலை திடீர் உயர்வு.. சென்னையில் ஒரு கிலோ எவ்வளவு?

தக்காளி விலை திடீர் உயர்வு.. சென்னையில் ஒரு கிலோ எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாக குறைவாக இருந்த தக்காளி விலை, தற்போது திடீரென உயர்ந்துள்ளது, இது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புது சிம் வாங்கியவருக்கு விராட் கோலியிடமிருந்து வந்த ஃபோன் கால்! வீட்டிற்கு வந்த போலீஸ்! - என்ன நடந்தது?

புது சிம் வாங்கியவருக்கு விராட் கோலியிடமிருந்து வந்த ஃபோன் கால்! வீட்டிற்கு வந்த போலீஸ்! - என்ன நடந்தது?சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் புது சிம் கார்டு வாங்கிய நிலையில் அவருக்கு ஆர்சிபி வீரர்களிடம் இருந்து போன் வந்ததும், தொடர்ந்து போலீஸ் வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

துணை முதல்வருக்கு 2 வாக்காளர் அட்டை! தேர்தல் ஆணையத்தை சிதறடித்த தேஜஸ்வி யாதவ்!

துணை முதல்வருக்கு 2 வாக்காளர் அட்டை! தேர்தல் ஆணையத்தை சிதறடித்த தேஜஸ்வி யாதவ்!இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஆளும் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக முறைகேடுகள் செய்வதாக ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டிய பரபரப்பு குறைவதற்குள், தேஜஸ்வி யாதவும் களம் இறங்கியுள்ளது மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாக்குத்திருட்டு குற்றச்சாட்டு.. ராகுல் காந்தி தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி பேரணி..!

வாக்குத்திருட்டு குற்றச்சாட்டு.. ராகுல் காந்தி தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி பேரணி..!வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் 'இந்தியா' கூட்டணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாளை டெல்லியில் பேரணி நடத்தவுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com