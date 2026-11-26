மகளிருக்கு ரூ.40,000 ஓய்வூதியம்.. மெட்ரோ ரயிலில் இலவச பயணமா? இன்று வெளியாகிறது முக்கிய அறிவிப்பு...
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் 2027-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியலமைப்பு சட்ட நாளான இன்று சமாஜ்வாதி கட்சி தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த மாதமே நவம்பர் 26-ஆம் தேதி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும் என அக்கட்சியின் தலைவர் எக்ஸ் தளத்தில் அறிவித்திருந்த நிலையில், உத்தரப்பிரதேச தேர்தலுக்கான அறிக்கையை முதலில் வெளியிடும் கட்சியாக சமாஜ்வாதி திகழவுள்ளது.
பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களை மையமாக கொண்டு இந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.40,000 ஓய்வூதியம், மாணவர்களுக்கு மெட்ரோ ரயிலில் இலவச பயணம், ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, இலவச மின்சாரம் மற்றும் விவசாயக் கடன்கள் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் இதில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தலுக்கு முன்பாகவே கவர்ச்சிகரமான மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த வாக்குறுதிகளை அறிவிப்பதன் மூலம் வாக்காளர்களை ஈர்க்க சமாஜ்வாதி கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்புகள் உத்தரப்பிரதேச அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.