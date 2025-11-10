திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (08:31 IST)

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லீம்கள் சேரலாம்.. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை: மோகன் பகவத்
ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பாகவத், நேற்று நடந்த கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சியில், ஆர்.எஸ்.எஸ்.சில் சேருவதற்கான விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.
 
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பில் பிராமணர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. வேறு எந்த சாதிக்கும் அனுமதி இல்லை. முஸ்லிம்களுக்கு அனுமதி இல்லை, கிறிஸ்தவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை... இந்துக்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி" என்று பாகவத் கூறினார்.
 
இருப்பினும், அனைத்து மதத்தினரும் 'பாரத அன்னையின் மகன்களாக' இருந்தால், தங்கள் மத வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு சங்கத்தில் பங்கேற்கலாம் என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். "முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் உட்பட எந்த பிரிவினரும் வரலாம், ஆனால் உங்கள் தனித்தன்மையை வெளியே வையுங்கள். இங்கு வரும்போது, மட்டும் நீங்கள் பாரத அன்னையின் ஒரு உறுப்பினராக, இந்து சமூகத்தின் ஒரு உறுப்பினராக வருகிறீர்கள்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
ஆர்.எஸ்.எஸ். எந்த அரசியல் கட்சியையும் ஆதரிப்பதில்லை என்றும், ஆனால் தேசிய நலனுக்கான கொள்கைகளை ஆதரிக்கும் என்றும் அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். "சங்கம் அரசியல் அல்லது தேர்தல் அரசியலில் பங்கேற்பதில்லை. சங்கத்தின் பணி சமூகத்தை ஒன்றிணைப்பது; அரசியல் இயற்கையாகவே பிரிவினைவாதி என்பதால், நாங்கள் அரசியலில் இருந்து விலகி இருக்கிறோம்" என்றார்.
 
 
Edited by Siva

SIR-ஐ ஏன் எதிர்க்கிறோம்? முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொளி மூலம் விளக்கம்!

SIR-ஐ ஏன் எதிர்க்கிறோம்? முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொளி மூலம் விளக்கம்!வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் (SIR) தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஏன் இந்த திருத்தத்தை எதிர்க்கிறோம் என்பது குறித்து திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

41 பேர் இறப்பிற்கு காரணமாக இருந்தவர் விஜய்: அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி..!

41 பேர் இறப்பிற்கு காரணமாக இருந்தவர் விஜய்: அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி..!நடிகர் விஜய்யின் சமீபத்திய அரசியல் விமர்சனத்திற்கு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டமாக பதிலளித்துள்ளார். வேலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கரூர் விபத்து மற்றும் கோடநாடு வழக்கு குறித்து பேசினார்.

SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) எதிராக, திமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் பிரச்சாரமா? உல்லாச சுற்றுப்பயணமா? ராகுல் காந்தியை கிண்டல் செய்த பாஜக..!

தேர்தல் பிரச்சாரமா? உல்லாச சுற்றுப்பயணமா? ராகுல் காந்தியை கிண்டல் செய்த பாஜக..!பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள காடுகளில் சுற்றுலா சஃபாரி சென்றது குறித்து பாஜக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளது.

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!ராஜஸ்தானின் ஜெய்சல்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொக்ரான் துப்பாக்கி சூடு தளத்தில் நடைபெற்ற வழக்கமான பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது, ஏவப்பட்ட ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி இலக்கை விட்டு விலகி, வெளியே உள்ள கிராமம் ஒன்றின் அருகே விழுந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com