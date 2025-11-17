திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (17:00 IST)

அரசியலுக்கு வருகிறாரா பிரியங்கா காந்தியின் மகன்? ராபர்ட் வதேரா விளக்கம்..!

அரசியலுக்கு வருகிறாரா பிரியங்கா காந்தியின் மகன்? ராபர்ட் வதேரா விளக்கம்..!
காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தியின் மகன் ரைஹான் வதேரா அரசியலில் நுழையவிருப்பதாக பரவிய தகவல் குறித்து, அவரது தந்தையும் தொழிலதிபருமான ராபர்ட் வதேரா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
 25 வயதாகும் ரைஹான் தற்போது அரசியலுக்கு வர இது சரியான நேரம் அல்ல என்று ராபர்ட் வதேரா தெரிவித்துள்ளார். "அவர் மிகவும் இளைய வயதில் இருக்கிறார், மேலும் தற்போது அரசியல் கடினமான காலத்தை கடந்து செல்கிறது; நியாயமான தேர்தல்கள் இல்லை" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மக்கள் விரும்பினால் மட்டுமே தான் தீவிர அரசியலில் நுழைவேன் என்றும், இல்லையென்றால் பாஜக 'வாரிசு அரசியல்' என்று விமர்சிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
 
பிகார் தேர்தல் முடிவுகள் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும், ராகுலும் பிரியங்காவும் கடினமாக உழைப்பார்கள் என்றும் ராபர்ட் வதேரா தெரிவித்தார். மேலும், நாட்டில் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வாக்குப்பெட்டி மூலமே தேர்தல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Mahendran
 

பிரபல அரசியல் தலைவர் மற்றும் மகனுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை.. 2 பான்கார்டு வைத்திருந்த வழக்கு..!

பிரபல அரசியல் தலைவர் மற்றும் மகனுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை.. 2 பான்கார்டு வைத்திருந்த வழக்கு..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் ராம்பூரில் உள்ள சிறப்பு எம்.பி.-எம்.எல்.ஏ. நீதிமன்றம், சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவர் அசாம் கான் மற்றும் அவரது மகன் அப்துல்லா அசாம் ஆகிய இருவருக்கும் ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.

'இந்தியா' கூட்டணிக்கு தலைமையை மாற்ற வேண்டும்; அகிலேஷ் யாதவ் பெயரை முன்னிறுத்திய சமாஜ்வாடி!

'இந்தியா' கூட்டணிக்கு தலைமையை மாற்ற வேண்டும்; அகிலேஷ் யாதவ் பெயரை முன்னிறுத்திய சமாஜ்வாடி!பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அடைந்த படுதோல்வியை தொடர்ந்து, 'இந்தியா' கூட்டணியின் தலைமை பொறுப்பை மாற்றும் பேச்சு எழுந்துள்ளது.

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு.. கலவரம் செய்பவர்களை சுட்டுக்கொல்ல உத்தரவு..!

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு.. கலவரம் செய்பவர்களை சுட்டுக்கொல்ல உத்தரவு..!வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் மரண தண்டனை விதித்து பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்: ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுப்பு..!

இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்: ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுப்பு..!இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று தமிழகத்தின் சென்னை உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நவம்பர் 20ல் புதிய கட்சியை தொடங்குகிறார் மல்லை சத்யா.. திராவிடத்தில் இன்னொரு கட்சியா?

நவம்பர் 20ல் புதிய கட்சியை தொடங்குகிறார் மல்லை சத்யா.. திராவிடத்தில் இன்னொரு கட்சியா?மதிமுகவில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்ட மூத்த நிர்வாகி மல்லை சத்யா, 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் அமைக்கப்பட்ட மக்கள் நல கூட்டணி குறித்துப் பரபரப்பான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த கூட்டணி உருவானதன் பின்னணியில் பல ரகசியங்கள் உள்ளன என்றும், அவற்றை இப்போதைக்கு வெளியிட முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தான் புதிய அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்க இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com