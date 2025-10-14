செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (09:05 IST)

100 மீட்டர் நீளம்.. 30 அடி ஆழம்.. முக்கிய சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளம்.. விசாரணை குழு அமைப்பு..!

மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபால் கிழக்கு பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பில்கிரியா கிராமம் அருகே, நேற்று மதியம் சுமார் 100 மீட்டர் நீளத்திற்கு சாலை திடீரெனச் சரிந்து, 30 அடி ஆழமான பள்ளம் ஏற்பட்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக, உயிர்ச் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
 
இந்தப் பாலம் 2013 இல் கட்டப்பட்டது. கட்டுமான நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் 2020 இல் ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு, இதன் பராமரிப்பு கேள்விக்குறியானது. ஆரம்பகட்ட ஆய்வில், ஆரஞ்சு மண் தடுப்புச் சுவர்  இடிந்து விழுந்ததே சரிவுக்கு காரணம் என்று மத்தியப் பிரதேச சாலை மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் பிரிவு மேலாளர் சோனல் சின்ஹா தெரிவித்தார்.
 
சீரற்ற வடிகால் அல்லது கட்டுமான குறைபாடா என்பதை ஆய்வு செய்ய ஒரு மூன்று பேர் கொண்ட விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசு உறுதியளித்தது. 
 
இந்தச் சம்பவம், "சாலைகள் இருக்கும் வரை பள்ளங்களும் இருக்கும்" என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ராகேஷ் சிங் முன்பு கூறிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை நினைவுபடுத்தி, சாலை கட்டுமானத் தரம் குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது. சேதமடைந்த பகுதி மூடப்பட்டு, சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva

Webdunia
