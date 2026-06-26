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கங்கை - காவிரி நதிகள் இணைக்கப்பட்டால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது: சந்திரபாபு நாயுடு
இந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்களை பெருக்கவும், விவசாய புரட்சியை ஏற்படுத்தவும் நதிகள் இணைப்பு திட்டம் குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்து வரும் வேளையில், ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தற்போதைய பேச்சு தேசிய அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
நாட்டின் மிக முக்கிய நதிகளான கங்கை மற்றும் காவிரி நதிகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டால், இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியை உலக அரங்கில் யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று அவர் மிக ஆணித்தரமாக தனது உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், தென்னிந்தியாவின் தண்ணீர் பற்றாக்குறைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் மற்றொரு முக்கிய யோசனையையும் அவர் முன்வைத்துள்ளார். அதன்படி, கோதாவரி நதியையும், காவிரி நதியையும் இணைக்கும் பட்சத்தில், தெற்கில் உள்ள கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய நான்கு முக்கிய மாநிலங்களின் ஒட்டுமொத்த தண்ணீர் தேவையையும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு விவரித்துள்ளார்.
மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தண்ணீர் தகராறுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், வறட்சியை ஒழித்து விவசாயத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லவும் நதிகள் இணைப்புத் திட்டமே ஒரே வழி என்று அவரது இந்த தொலைநோக்கு உரை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Edited by Siva