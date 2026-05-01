வெள்ளி, 1 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 1 மே 2026 (15:46 IST)

வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 உயர்வு எதிரொலி.. ஹோட்டல்கள் விலை உயர்த்த முடிவா?

மேற்காசியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழலால் எரிபொருள் விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்து வருவது நுகர்வோரை நேரடியாக பாதிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, விமான எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பால் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் நாளொன்றுக்கு சுமார் 100 விமான சேவைகளை குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
உலகளவில் விமான எரிபொருள் விலை பிப்ரவரி மாத இறுதியில் இருந்த $99.40லிருந்து, ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதியன்று $179.46 ஆக, சுமார் 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கோடை விடுமுறை காலத்தில் விமான கட்டணங்கள் மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
 
மறுபுறம், ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையேற்றத்தால் பெரும் அதிர்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளன. டெல்லியில் 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.3,071.50 ஆக உள்ளது. 
 
இந்த விலை உயர்வால் உணவகங்களின் லாப வரம்பு குறையும் சூழல் ஏற்பட்டாலும், நுகர்வோரை தக்கவைக்க விலையை உயர்த்தாமல் இருக்க உரிமையாளர்கள் முயன்று வருகின்றனர். இதற்கு மாற்றாக, சில உணவகங்கள் உயிரி எரிவாயு போன்ற மாற்று எரிசக்தி ஆதாரங்களை ஆராய தொடங்கியுள்ளன. 
 
Edited by Siva

சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!. மீண்டும் ஒரு கூவத்தூர் சம்பவம் அரங்கேறுமா?.. விஜய்க்கு இருக்கும் சவால்!..

சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!. மீண்டும் ஒரு கூவத்தூர் சம்பவம் அரங்கேறுமா?.. விஜய்க்கு இருக்கும் சவால்!..தமிழக அரசியலில் கூவத்தூர் சம்பவத்தை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள்.

காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..

காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் காவல் அதிகாரிகளே சில சமயம் பெண்களிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி நடக்கும் சம்பவம் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது.

மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!

மும்பை-புனே விரைவுச்சாலை.. ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறப்பு..!மும்பை-புனே விரைவுச்சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆசியாவின் மிக அகலமான சுரங்கப்பாதை இன்று திறக்கப்பட்டு புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது.

அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?

அஸ்ஸாம், மே.வங்கம், புதுவை - பாஜக கூட்டணி.. தமிழ்நாடு, கேரளா - இந்தியா கூட்டணி.. எக்சிட்போல் முடிவு தான் உண்மையா?2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற 5 மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைக்காக நாடு முழுவதும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது. இதற்கிடையில் வெளியாகியுள்ள எக்சிட் போல் கணிப்புகள் வாக்காளர்களின் மனநிலையை ஓரளவிற்கு பிரதிபலிப்பதாக உள்ளன.

பாதி வேட்பாளர்களை நேரில் பார்க்காத விஜய்!.. ஜெயிச்சா பனையூருக்கு வருவாங்களா?. பகீர் ரிப்போர்ட்....

பாதி வேட்பாளர்களை நேரில் பார்க்காத விஜய்!.. ஜெயிச்சா பனையூருக்கு வருவாங்களா?. பகீர் ரிப்போர்ட்....நடிகர் ரஜினி எப்படி தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை தனது கட்சி நிர்வாகிகளாக நியமித்து அரசியலுக்கு வர ஆசைப்பட்டாரோ, நடிகர் விஜயகாந்த் எப்படி தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்து சட்டசபை உறுப்பினராக மாற்றினாரோ, அப்படித்தான் விஜயும் தனது மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளை தற்போது தனது அரசியல் கட்சியிலும் நிர்வாகிகளாக நியமித்திருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com