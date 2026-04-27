திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (15:27 IST)

பாரத மாதா அழைக்கிறார்..தாய்நாட்டிற்கு திரும்புங்கள்.. அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு ஜோஹோ வேம்பு அழைப்பு..

இந்தியாவின் முன்னணி மென்பொருள் நிறுவனமான 'ஜோஹோ'  சிஇஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு, அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு ஒரு உருக்கமான பகிரங்க கடிதத்தை எழுதியுள்ளார். அதில், இந்தியர்கள் தங்கள் தாய்நாட்டிற்கு திரும்புவது குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
அமெரிக்காவில் இந்தியர்கள் இரு துருவ அரசியல் மோதல்களுக்கு இடையே சிக்கியிருப்பதாக அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார். ஒரு காலத்தில் இந்தியர்களின் கடின உழைப்பை பாராட்டிய அமெரிக்காவில், இன்று ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் இந்தியர்கள் தங்கள் வேலைவாய்ப்புகளை பறிப்பதாக கருதுகின்றனர். இந்தியாவின் உலகளாவிய நற்பெயர் என்பது அங்கு வாழும் புலம்பெயர்ந்தோரின் வெற்றியால் மட்டும் அமையாது; மாறாக இந்தியாவின் சொந்த தொழில்நுட்ப வலிமையை பொறுத்தே அமையும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
இதேவேளை, OpenAI நிறுவனத்தின் தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி ஸ்ரீநிவாஸ் நாராயணன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்தியா திரும்பப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். கார்னகி எண்டோமென்ட் நடத்திய ஆய்வில், சுமார் 40 சதவீத இந்திய-அமெரிக்கர்கள் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார காரணங்களால் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற விரும்புவது தெரியவந்துள்ளது. 
 
இந்த நிலையில் தான் இந்தியாவின் இளைஞர் சக்தியை வழிநடத்த வெளிநாடுகளில் உள்ள நிபுணர்கள் தங்கள் அனுபவங்களுடன் தாயகம் திரும்ப வேண்டும் என ஸ்ரீதர் வேம்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரம்!. ரூ.299 பொருளுக்கு ஒரு லட்சத்தை இழந்த பெண்!...ஒருபக்கம் தொழில் நுட்ப வசதிகள் அதிகரித்துவிட்டாலும் ஒருபக்கம் அதை பயன்படுத்தி ஒரு பல கும்பல்கள் மோசடி செய்து மக்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

விஜயின் சொத்து மதிப்பு!.. உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!...நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்டது.

ரயில்களுக்கு Retirement உண்டா? பயன்படுத்த முடியாத ரயிலை என்ன செய்வார்கள்? ஒரு ஆச்சரிய தகவல்..!ரயில்கள் தங்களின் நீண்ட கால பயணத்திற்கு பிறகு என்னவாகும் என்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்றான இந்திய ரயில்வேயில், ரயில்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் அவற்றின் சேவை முடிந்துவிடுவதில்லை. மனிதர்களை போலவே ரயில்களுக்கும் குறிப்பிட்ட பணிக்காலம் உண்டு. பொதுவாக, பழைய ICF ரக பெட்டிகள் 25 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரையிலும், நவீன LHB பெட்டிகள் 35 ஆண்டுகள் வரையிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

என் கணவர் அவரது சொந்த அக்காவை 2ஆம் திருமணம் செய்து கொண்டார்.. மனைவியின் பகீர் புகார்..மத்திய பிரதேசத்தில் 28 ஆண்டுகால திருமண வாழ்க்கையை முடிவுக்கு கொண்டு வர, கணவனின் உடன்பிறந்த சகோதரியையே அவரின் 'இரண்டாவது மனைவி' என்று நீதிமன்றத்தில் பொய் கூறி விவாகரத்து பெற்ற பெண்ணின் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விருப்பப்பட்டு ஒரு ஆணுடன் வாழ்ந்து, குழந்தை பெற்ற பின் ரேப் கேஸ் கொடுத்தால் என்ன அர்த்தம்.. நீதிபதி கிடுக்கிப்பிடி கேள்வி..!திருமண பந்தம் இல்லாமல் இணைந்து வாழும் 'லிவ்-இன்' உறவுகளில் இருந்து பிரிவது என்பது மட்டுமே ஒரு குற்றவியல் நடவடிக்கையாகிவிடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

