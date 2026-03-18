60% விமான இருக்கைகள் இனி இலவசம்.. மத்திய அரசின் அதிரடி உத்தரவால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி..!
இந்திய விமான பயணிகளுக்கு பெரும் நிம்மதி அளிக்கும் வகையில், விமான இருக்கை தேர்வு கட்டணங்களை கட்டுப்படுத்தவும், பயணிகளின் உரிமைகளை வலுப்படுத்தவும் மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.
புதிய வழிகாட்டுதலின்படி, ஒவ்வொரு விமானத்திலும் குறைந்தது 60 சதவீத இருக்கைகளை எவ்வித கூடுதல் கட்டணமும் இன்றி பயணிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று விமான நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒரே பிஎன்ஆர் எண்ணில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் அருகருகே அமருவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் இசைக்கருவிகளை எடுத்துச் செல்வதில் வெளிப்படையான நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விமான பயணத்தை எளிதாக்க புத்தகங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் இலவச வைஃபை போன்ற வசதிகளும் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன. விமான தாமதம் அல்லது ரத்து செய்யப்படும் சமயங்களில் பயணிகளின் உரிமைகளை நிலைநாட்டவும், பிராந்திய மொழிகளில் இது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் டிஜிசிஏ உத்தரவிட்டுள்ளது.
பெருகி வரும் விமானப் பயணிகளின் சுமையை குறைக்கும் நோக்கில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
