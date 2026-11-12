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Written By SIVA SIVA

எந்தவித அடையாள ஆவணமும் இன்றி ரூ.50,000 வரை அனுப்பலாம்.. ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..

ரிசர்வ் வங்கி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (08:49 IST)
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  உள்நாட்டு பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான புதிய மற்றும் எளிமையான விதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, வங்கிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக சென்று ‘நெஃப்ட்’  வசதி மூலம் ரொக்கமாக எந்தவித அடையாள ஆவணமும் இன்றி உள்நாட்டை சேர்ந்த பிறரின் வங்கி கணக்கிற்கு ரூ.50,000 வரை அனுப்பலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் வங்கிக்கணக்கு இல்லாத பொதுமக்கள் எளிதில் பணம் அனுப்பும் வகையில் இந்த வசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், பணப்பரிமாற்ற முகவர்கள் மற்றும் ஏடிஎம்கள் மூலம் பிறரது கணக்கிற்கு ஒரு பரிமாற்றத்தில் ரூ.5,000-மும், மாதத்திற்கு ரூ.25,000-மும் அனுப்ப வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள், கணக்கு இல்லாத நபருக்கு தனது கணக்கிலிருந்து ஒருமுறைக்கு அதிகபட்சம் ரூ.10,000 மற்றும் மாதத்திற்கு ரூ.25,000 அனுப்பவும், அதனை ஏடிஎம் அல்லது முகவர்கள் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
அதேவேளையில், சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டால் அது குறித்து உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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