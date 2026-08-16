பிளிங்கிட் நிறுவனத்தின் ஐஸ் கிரீம் குளிரூட்டல் பெட்டிக்குள் ஓடிய எலி.. நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தானே மாவட்டம் கல்யாண் பகுதியில் உள்ள பிளிங்கிட் நிறுவனத்தின் விரைவு வணிகக் கிடங்கில், ஐஸ் கிரீம் குளிரூட்டல் பெட்டிக்குள் எலி ஒன்று ஓடிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இளைஞர்கள் சிலர் கடைக்குச் சென்று ஐஸ் கிரீம் வாங்கியபோது, உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டிக்குள் எலி உலாவுவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். இந்தச் சம்பவத்தை அவர்கள் வீடியோவாகப் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடவே, பொதுமக்களிடையே உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த கடுமையான கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வலுத்துள்ளன.
விரைவு வணிக நிறுவனங்களின் சேமிப்பு மற்றும் கிடங்குகளில் உணவுப் பாதுகாப்பு விதிகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை உறுதிசெய்ய மகாராஷ்டிரா எப்.டி.ஏ தீவிர ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏற்கனவே மும்பை காட்கோபர் மற்றும் மலாட் பகுதிகளில் உள்ள பிளிங்கிட் கிடங்குகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில், கரப்பான் பூச்சிகள் தொல்லை, குளிரூட்டும் வெப்பநிலையில் முறைகேடு, பணியாளர்கள் பாதுகாப்பு கவசங்களை அணியாதது போன்ற பல சுகாதாரக் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு சில உரிமங்கள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன
பொதுமக்களின் சுகாதாரத்திற்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் இதுபோன்ற குறைபாடுகளைக் களைக்க தீவிரமான ஆய்வுகள் தொடரும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva