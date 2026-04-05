ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல் 2026 (13:20 IST)

ராஜஸ்தானின் தார் பாலைவனத்தில் திடீரென பெய்த ஆலங்கட்டி மழை.. விவசாயிகள் சோகம்..!

ராஜஸ்தானின் தார் பாலைவனம், நேற்று மதியம் பெய்த அரிய வகை ஆலங்கட்டி மழையினால் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு போல வெண் போர்வை போர்த்தியது போன்ற காட்சியாக மாறியது. 
 
பிகானேர் மாவட்டத்தின் அர்ஜுன்சர் மற்றும் ராஜியாசர் பகுதிகளில் நிகழ்ந்த இந்த அபூர்வ வானிலை மாற்றம், அப்பகுதி மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பொதுவாக ஏப்ரல் மாதத்தில் வறண்டு காணப்படும் இந்த பாலைவன மணல் குன்றுகள், திடீரென பெய்த கனமழை மற்றும் பலத்த காற்றினால் பனி படர்ந்த நிலப்பரப்பாக காட்சியளித்தன.
 
மேற்கு திசை காற்று மாறுபாடு காரணமாக ஏற்பட்ட இந்தத் திடீர் மாற்றத்தினால், மணிக்கு 50 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசியதுடன், பளிங்கு அளவிலான ஆலங்கட்டிகள் நிலத்தை முழுமையாக மறைத்தன. இந்த அழகிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் வேளையில், உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு இது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த கோதுமை, கடுகு மற்றும் சீரகம் போன்ற பயிர்கள் இந்த ஆலங்கட்டி மழையினால் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன. இயந்திரங்கள் மூலம் அறுவடை செய்ய முடியாத அளவிற்கு பயிர்கள் நிலத்தில் சாய்ந்துள்ளன. 
 
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் , பிகானேர் மற்றும் ஜோத்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' விடுத்துள்ளதுடன், வரும் ஏப்ரல் 7 வரை இந்த பதற்றமான வானிலை நீடிக்கும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

