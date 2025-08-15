வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025
Last Updated : வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025 (16:46 IST)

மழலையர் பள்ளிகளில் சமஸ்கிருத மொழி பாடம் கட்டாயம்! ராஜஸ்தான் அரசு உத்தரவு..!

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மழலையர் பள்ளிகளில் (KG, LKG, UKG) சமஸ்கிருத மொழியை ஒரு கட்டாய பாடமாக அறிமுகப்படுத்த ராஜஸ்தான் அரசு அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்த முடிவு, கல்வியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலின் (NCERT) ஒப்புதலுடன் இந்த திட்டம் அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
 
மழலையர் பருவத்திலேயே சமஸ்கிருதத்தை கற்பிப்பதன் மூலம், மாணவர்கள் இந்திய பண்பாடு மற்றும் மொழியின் அடித்தளத்தை புரிந்துகொள்ள முடியும் என்று ராஜஸ்தான் அரசு கருதுகிறது. இருப்பினும், இந்த கட்டாய மொழி திணிப்புக்கு எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் சில கல்வியாளர்களிடமிருந்து கடும் எதிர்ப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழலையர்களுக்குக் கூடுதல் பாடச்சுமை ஏன் என்றும், மொழி திணிப்பு குழந்தைகளின் கற்றல் ஆர்வத்தை பாதிக்கும் என்றும் பல தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழ வாய்ப்புள்ளது.
 
இந்த எதிர்ப்புகளையும் மீறி, சமஸ்கிருதத்தை கட்டாய பாடமாக்கும் முடிவிலிருந்து ராஜஸ்தான் அரசு பின்வாங்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சமஸ்கிருதம் போன்ற ஒரு பாரம்பரிய மொழியைக் கற்பிப்பது அவசியம் என்று ஒரு தரப்பு பெற்றோர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த முடிவு, வரும் ஆண்டுகளில் நாட்டின் பிற மாநிலங்களிலும் இதுபோன்ற கொள்கை மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
 
