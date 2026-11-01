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  4. Rain Turns Ramlila Maidan into Muddy Mess Ahead of INDIA Bloc Rally; Political Sparring Escalates
Written By SIVA SIVA

இன்று ராம்லீலா மைதானத்தில் காங்கிரஸ் போராட்டம்.. ஆனால் வருண பகவான் வச்சி செஞ்சிட்டாரே....

Ramlila Maidan Rain
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (08:43 IST)
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டெல்லியில் இன்று நவம்பர் 1 ஆம் தேதி ‘இண்டியா’ கூட்டணி நடத்த திட்டமிட்டுள்ள பிரம்மாண்ட பேரணிக்கு முன்னதாக, பெய்த கனமழையால் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ராம்லீலா மைதானம் முழுவதும் சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளது. மைதானத்தின் தற்போதைய நிலையில் அங்கு திட்டமிட்டபடி போராட்டம் நடக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
 
மழையினால் ஏற்பட்ட இந்த கள நிலவரத்தை குறிப்பிட்டு பாஜக ஆதரவாளர்களும் தலைவர்களும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி மற்றும் இண்டியா கூட்டணியை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். "இயற்கையே அரசியல் அராஜகவாதிகளுக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்புகிறது. இந்தியாவை இனி இத்தகைய அராஜகவாதிகள் பிணைக் கைதியாக வைக்க முடியாது" என்று கருத்துகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
 
மேலும், இந்த நிலைக்கு பாஜவை குற்றம் சாட்டுவதோ அல்லது பாஜ அரசு செயற்கை மழையை உருவாக்கியதாக ராகுல் காந்தி பழிபோடுவதோ இயல்புதான் என்றும் கிண்டலாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பேரணிக்கு சற்று நேரத்திற்கு முன்பு பெய்த இந்த மழை, மைதானத்தில் செய்யப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகளைப் பாதித்துள்ளதால், பேரணியில் பங்கேற்க வரும் தொண்டர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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