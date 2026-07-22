ரயில் கட்டணங்களில் 3% தள்ளுபடி.. ரயில்வே துறையின் முக்கிய அறிவிப்பு.. யார் யார்க்கு பொருந்தும்?

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ரயில் ஒன் செயலி மூலம் முன்பதிவு இல்லாத பயண சீட்டுகளை பெறுவோருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மூன்று சதவீத தள்ளுபடி சலுகை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பதிவு இல்லாத மற்றும் முன்பதிவுள்ள பயண சீட்டுகள், நடைமேடைச் சீட்டுகள் என அனைத்து வகையான சீட்டுகளையும் இந்த செயலி மூலம் பயணிகள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
யுபிஐ, டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங் போன்ற டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளைப் பயன்படுத்தி முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு மட்டுமே இந்த மூன்று சதவீத தள்ளுபடி சலுகை பொருந்தும் என்று ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக இந்த சலுகை காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது பயணிகள் பயன்பெறும் வகையில் இதன் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகை 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனுடன், மூன்று சதவீத கேஷ்பேக் சலுகை 2028 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி வரை வழங்கப்படும் என்றும் ரயில்வே துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு தினசரி ரயில்களில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்களுக்குப் பெரும் பயனுள்ளதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva