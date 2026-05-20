  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. rahulgandhi says modi cant save people from economy
Written By
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (14:22 IST)

மோடியால் பொருளாதார புயலில் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியாது!.. ராகுல்காந்தி பகீர்!..

modi rahul
Publish: Wed, 20 May 2026 (14:22 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (14:25 IST)
google-news
கடந்த 15 வருடங்களாகவே மத்தியில் பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிறது. பாராளுமன்ற தேர்தலில் மூன்று முறையும் பாஜகவே வெற்றி பெற்றதால் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து பிரதமராக நீடித்து வருகிறார். காங்கிரஸ் தொடர்ந்து எதிர்கட்சியாக இருந்து வருகிறது. ஒருபக்கம், ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் சேர்ந்து நடத்திய தாக்குதல் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளிலிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லவில்லை.

எனவே, உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக டீக்கடை மற்றும் ஹோட்டல்களில் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டது. அதேபோல், சமீபத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்த்தப்பட்டது. 5 மாநில தேர்தலுக்கு பின் பாஜக அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தும் என எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறினார். அவர் சொன்னது போலவே நடந்தது.

இந்நிலையில், தேர்தலுக்கு முன் பெட்ரோல் விலை உயராது என பாஜக அரசு சொன்னது. நாட்டில் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.  ஆனால், அம்பானி பெட்ரோலை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார். ஏற்றுமதி செய்த பணத்த்தில் பாஜகவுக்கு நிதி அளிக்கிறார். வரப்போகும் பொருளாதார புயலில் இருந்து நாட்டு மக்களை பிரதமர் மோடியால் காப்பாற்ற முடியாது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

நீட் வினாத்தாள் கசிவில் கைதானவருக்கு 8 ஏக்கரில் பள்ளி கல்லூரி.. சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலம்..!

நீட் வினாத்தாள் கசிவில் கைதானவருக்கு 8 ஏக்கரில் பள்ளி கல்லூரி.. சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலம்..!நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்: ‘எம் சார்’ என அழைக்கப்படும் ஆசிரியர் கைது - லத்தூரில் பிரம்மாண்டக் கட்டுமானப் பணிகள் அம்பலம்

ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை: தவெக அதிரடி முடிவு..!

ஆதரவளித்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை: தவெக அதிரடி முடிவு..!தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்த தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Dialer Appஐ மாற்றும் கூகுள்.. இனி ஒரே இடத்தில் நார்மல், வாட்ஸ் அப், கூகுள் மீட் call historyஐ பார்க்கலாம்..

Dialer Appஐ மாற்றும் கூகுள்.. இனி ஒரே இடத்தில் நார்மல், வாட்ஸ் அப், கூகுள் மீட் call historyஐ பார்க்கலாம்..ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களின் வசதிக்காக தனது டயலர் செயலியில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டுவர கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா!.. விஜய் போட்ட ஆர்டர்!.. உண்மை வெளியே வருமா?..

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா!.. விஜய் போட்ட ஆர்டர்!.. உண்மை வெளியே வருமா?..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் நடிகர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக அமர்ந்துள்ளார்.

விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..

விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்றது முதலே ஒரு அரசு அலுவலர் போல தினமும் காலை 9.30 மணியிலிருந்து 10 மணிக்குள் தலைமைச் செயலகம் வந்து முதல்வர் பணியை பார்க்க தொடங்க விடுகிறார்.