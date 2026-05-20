மோடியால் பொருளாதார புயலில் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியாது!.. ராகுல்காந்தி பகீர்!..
கடந்த 15 வருடங்களாகவே மத்தியில் பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிறது. பாராளுமன்ற தேர்தலில் மூன்று முறையும் பாஜகவே வெற்றி பெற்றதால் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து பிரதமராக நீடித்து வருகிறார். காங்கிரஸ் தொடர்ந்து எதிர்கட்சியாக இருந்து வருகிறது. ஒருபக்கம், ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் சேர்ந்து நடத்திய தாக்குதல் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளிலிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லவில்லை.
எனவே, உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக டீக்கடை மற்றும் ஹோட்டல்களில் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டது. அதேபோல், சமீபத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்த்தப்பட்டது. 5 மாநில தேர்தலுக்கு பின் பாஜக அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தும் என எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறினார். அவர் சொன்னது போலவே நடந்தது.
இந்நிலையில், தேர்தலுக்கு முன் பெட்ரோல் விலை உயராது என பாஜக அரசு சொன்னது. நாட்டில் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. ஆனால், அம்பானி பெட்ரோலை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார். ஏற்றுமதி செய்த பணத்த்தில் பாஜகவுக்கு நிதி அளிக்கிறார். வரப்போகும் பொருளாதார புயலில் இருந்து நாட்டு மக்களை பிரதமர் மோடியால் காப்பாற்ற முடியாது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
