வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (15:50 IST)

நடிகை பாலியல் புகார் எதிரொலி: இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா..!

கேரள மாநிலம், பாலக்காடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், கேரள இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில தலைவருமான ராகுல் மம்கூட்டத்தில், நடிகையும் முன்னாள் பத்திரிகையாளருமான ரினி ஆன் ஜார்ஜ் மற்றும் எழுத்தாளர் ஹனி பாஸ்கரன் ஆகியோர் அளித்த பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்களை தொடர்ந்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
 
நடிகை ரினி ஆன் ஜார்ஜ், ஒரு முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த இளைஞர் தலைவர் ஒருவர் தனக்குத் தொடர்ந்து ஆபாசமான செய்திகளை அனுப்பியதாகவும், ஹோட்டலுக்கு அழைத்ததாகவும் குற்றம் சாட்டினார். அவரது நடத்தையை அறிந்திருந்தும், கட்சித் தலைவர்கள் தொடர்ந்து அவருக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
 
ரினி ஆன் ஜார்ஜ் யாரையும் நேரடியாகப் பெயர் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், பாஜகவினர் ராகுல் மம்கூட்டத்திலின் அலுவலகத்திற்கு முன் போராட்டம் நடத்தினர். 
 
இந்த நிலையில் தனது ராஜினாமாவை அறிவித்த மம்கூட்டத்தில, தான் எந்த தவறும் செய்யாத போதிலும், கட்சி தனது பணியில் கவனம் செலுத்துவதற்காக பதவி விலகுவதாகத் தெரிவித்தார். அவரது ராஜினாமா காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தில் ஒரு வாரம் மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் ஒரு வாரம் மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

தவெக மாநாட்டில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. 10 பேர் மயங்கி விழுந்து மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

தவெக மாநாட்டில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. 10 பேர் மயங்கி விழுந்து மருத்துவமனையில் அனுமதி..!மதுரையில் நடைபெறவுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாடு இன்னும் சில நிமிடங்களில் தொடங்கவுள்ள நிலையில் இம்மாநாட்டில் பங்கேற்ற தொண்டர்கள் 10 பேர், கடுமையான வெயில் காரணமாக மயக்கமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்தியாவில் வெளியானது Google Pixel 10! - சிறப்பம்சங்கள் விலை நிலவரம்!

இந்தியாவில் வெளியானது Google Pixel 10! - சிறப்பம்சங்கள் விலை நிலவரம்!இந்தியாவில் வெளியாகியுள்ள பிரபலமான கூகிள் நிறுவனத்தின் Google Pixel 10 பல்வேறு ப்ரத்யேக சிறப்பம்சங்களை கொண்டுள்ளது.

ஹோம்வொர்க் செய்யாததால் அடித்த ஆசிரியர்.. பதிலுக்கு துப்பாக்கியால் சுட்ட மாணவன்..

ஹோம்வொர்க் செய்யாததால் அடித்த ஆசிரியர்.. பதிலுக்கு துப்பாக்கியால் சுட்ட மாணவன்..உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள காசிபூர் நகரில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில், வீட்டு பாடத்தைச் செய்யாததால், மாணவன் ஒருவன் தனது ஆசிரியரை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளான். இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் திடீர் ஆய்வு.. 1538 டன் அரிசி வீணாகிய அதிர்ச்சி தகவல்..!

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் திடீர் ஆய்வு.. 1538 டன் அரிசி வீணாகிய அதிர்ச்சி தகவல்..!தஞ்சாவூர் பிள்ளையார்பட்டியில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் சேமிப்பு கிடங்கை சட்டமன்றக் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வில், கிடங்கில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த 1,538 டன் அரிசி வீணானது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com