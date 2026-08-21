டெல்லி காவல்நிலையம் முன் திடீர் தர்ணா போராட்டம்.. இடத்தை விட்டு ஒரு இன்ச் கூட நகர மாட்டேன்... ராகுல் காந்தி
டெல்லி நாடாளுமன்ற வீதி காவல் நிலையத்துக்கு வெளியே அமர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தர்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் கடந்த ஜூலை 20 ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்திய கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் மீது பெல்லட் குண்டுகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது தொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் சாஹில் லோச்சவ் அளித்த புகாரைக் காவல்துறையினர் ஏற்காததால் ராகுல் காந்தி இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வழக்கறிஞருடன் சென்று டெல்லி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையிலும், இதுவரை முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படவோ, புகார் எண் வழங்கப்படவோ இல்லை எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதையடுத்தே, காவல் துறை துணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு பாதிக்கப்பட்ட இளைஞருடன் நேரில் சென்ற ராகுல் காந்தி, வழக்குப்பதிவு செய்து அதன் நகலை உடனடியாக வழங்குமாறு வலியுறுத்தினார்.
இருப்பினும், காவல்துறை துணை ஆணையர் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்ய தொடர்ந்து மறுத்துவிட்டதால், காவல் நிலையத்திற்கு வெளியேயே அமர்ந்து அவர் தர்னாவில் ஈடுபட்டார். எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்து நகலை தரும் வரை இந்த இடத்தை விட்டு நகர போவதில்லை என்றும் ராகுல் காந்தி உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva