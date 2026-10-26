ராகுல் காந்தியின் 5 பாதுகாப்பு வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி விபத்து.. தீர்ப்பு நாளில் இப்படியா?
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பூர்வாஞ்சல் விரைவுச்சாலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியின் பாதுகாப்பு வாகனங்களில் இருந்த 5 வாகனங்கள் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகின. லக்னோவில் இருந்து 100 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஹாலியாபூர் பகுதியில் நடந்த இந்த விபத்தில், வாகனத் தொடரின் பின்பகுதியில் வந்த வாகனங்களே சிக்கின. அதிர்ஷ்டவசமாக ராகுல் காந்தி எவ்வித காயமுமின்றி பாதுகாப்பாக உள்ளார்.
இந்த விபத்தில் காங்கிரஸை சேர்ந்த தொண்டர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் பலர் காயமடைந்தனர். லக்னோ விமான நிலையத்தில் இருந்து சுல்தான்பூர் நோக்கி சென்றபோது, இலக்கை அடையும் முன் சுமார் 35 கி.மீ தொலைவில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
2018 கர்நாடக தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது அமித் ஷா குறித்து பேசிய சர்ச்சை கருத்து தொடர்பான அவதூறு வழக்கில், சுல்தான்பூர் சிறப்பு எம்பி-எம்எல்ஏ நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக ராகுல் காந்தி சென்றுகொண்டிருந்தார். இவ்வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட இருந்ததால், தீர்ப்பை கேட்க அவரது நேரில் ஆஜராவது அவசியமாக இருந்தது.
பாஜவை சேர்ந்த விஜய் மிஸ்ரா என்பவர் 2018 ஆகஸ்ட் 4 அன்று இவ்வழக்கை தொடர்ந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.