வெளிநாட்டு தலைவர்களை மோடி கட்டிப்பிடிப்பதை கிண்டல் செய்த ராகுல் காந்தி.. பாஜக கடும் கண்டனம்...
டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வெளிநாட்டு தலைவர்களை பிரதமர் மோடி கட்டிப்பிடிக்கும் விவகாரத்தை விமர்சித்து மேடையிலேயே காங்கிரஸ் தலைவர் சந்தீப் தீட்சித்தை கட்டிப்பிடித்து காட்டினார்.
இது அரசியல் அரங்கில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நிகழ்ச்சியின் போது சந்தீப் தீட்சித் நகைச்சுவையாக கேட்க, அதற்கு ராகுல் காந்தி அளித்த பதில் அவை குறிப்பில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு பதிலடி கொடுத்த பாஜக, ராகுல் காந்தியின் இந்த பேச்சு எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு அழகு அல்ல என்றும், இது பொறுப்பற்ற செயல் என்றும் கடுமையாக கண்டித்துள்ளது.
மேலும், கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை "ஜோக்கர்கள்" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு தனது சுயரூபத்தை இழந்து தற்போது பெரிய தொழிலதிபர்களின் கட்டுப்பாட்டிலும், அவர்களின் அடிமைகளாகவும் மாறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார்.
பிரதமர் மோடியும், அமையமைச்சர் அமித் ஷாவும் தாங்கள் பதவியிலிருந்து விலகும் வரை அவர்களை தூங்க விடமாட்டோம் என்றும், காங்கிரஸ் கட்சி தனது அமைதியான போராட்டத்தை தொடரும் என்றும் அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்தார்.
Edited by Siva