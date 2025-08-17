ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (09:31 IST)

ராகுல் காந்தியின் ‘வாக்காளர் உரிமை’ யாத்திரை இன்று தொடக்கம்.. தேர்தல் ஆணையத்தை சந்திக்க மறுப்பு..!

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் உரிமை யாத்திரையை இன்று பீகாரில் தொடங்குகிறார். 
 
வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 65 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், வாக்காளர்களின் வாக்குரிமையை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இந்த யாத்திரை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள  தலைவர் தேஜ்ஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்கின்றனர்.
 
இந்த யாத்திரை அடுத்த 15 நாட்களுக்கு பீகாரில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி தலைநகர் பாட்னாவில் இந்த யாத்திரை நிறைவடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த யாத்திரையின் மூலம் வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, வாக்கு திருட்டு குறித்துப் புகார் அளித்த காங்கிரஸ் கட்சியை நேரில் வந்து சந்திக்குமாறு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியது. ஆனால், ஆணையத்தை நேரில் சந்திக்கும் திட்டம் இல்லை என்று ராகுல் காந்தி கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
Edited by Siva
 

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!

ஏஐ வீடியோ மூலம் மக்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது காங்கிரஸ்: தேர்தல் ஆணையம் குற்றச்சாட்டு..!வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சமூக வலைத்தளங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியால் பகிரப்பட்ட ஒரு காணொளி 'செயற்கை நுண்ணறிவால்' உருவாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது.

மனைவியை கொலை செய்த பாஜக பிரமுகர் கைது.. கள்ளக்காதலியும் கைது..!

மனைவியை கொலை செய்த பாஜக பிரமுகர் கைது.. கள்ளக்காதலியும் கைது..!ராஜஸ்தான் மாநிலம் அஜ்மீரில் பாஜக பிரமுகரான ரோஹித் சைனி, தனது மனைவி சஞ்சுவை கொலை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இக்கொலைக்கு அவரது காதலியான ரித்து சைனி உடந்தையாக இருந்ததால், அவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.

தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கிளைக் கழகம் போல் செயல்படுகிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் சாடல்

தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கிளைக் கழகம் போல் செயல்படுகிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் சாடல்சேலத்தில் நடைபெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டில் பேசிய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், பாஜக அரசு தேர்தல் ஆணையத்தை தனது கிளைக் கழகமாக மாற்றிவிட்டதாக கடுமையாக விமர்சித்தார். "சாவி கொடுத்தால் ஆடும் பொம்மையாக தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக அரசு மாற்றியுள்ளது" என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

சென்னை இளைஞரின் அசத்தல் திட்டம்: கூகுள் குரோம் பிரவுசரை வாங்க ரூ.2.9 லட்சம் கோடி ஆஃபர்!

சென்னை இளைஞரின் அசத்தல் திட்டம்: கூகுள் குரோம் பிரவுசரை வாங்க ரூ.2.9 லட்சம் கோடி ஆஃபர்!சென்னையை சேர்ந்த அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவர், கூகுள் நிறுவனத்தின் குரோம் பிரவுசரை ரூ.2.9 லட்சம் கோடிக்கு வாங்க முன்வந்துள்ளார். அமெரிக்க நீதிமன்றம் கூகுள் மீது விதித்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு பிறகு இந்த அதிரடி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டுத் தூத்துக்குடியில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்!

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டுத் தூத்துக்குடியில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்!கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஜம்புலிங்கபுரம் கிராமத்தில் பாரம்பரியமிக்க மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது. இந்த பந்தயத்தில், பெரிய மாடுகள் மற்றும் பூஞ்சிற்று மாடுகள் என இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ், மொத்தம் 19 ஜோடி மாடுகள் கலந்துகொண்டன.

