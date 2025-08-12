செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
தெருநாய்களை அகற்றுவது இரக்கமற்ற செயல்: ராகுல் காந்தி கண்டனம்

டெல்லியில் உள்ள அனைத்து தெருநாய்களையும் அகற்ற வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் காந்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். 
 
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு குறித்து ராகுல் காந்தி தனது ட்வீட்டில், "டெல்லி-என்.சி.ஆர். பகுதியில் இருந்து அனைத்து தெரு நாய்களையும் அகற்ற வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு, பல ஆண்டுகளாக மனிதாபிமானத்துடன், அறிவியல் பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகளில் இருந்து பின்னோக்கி செல்லும் ஒரு நடவடிக்கையாகும்.
 
இந்த உத்தரவு குரலற்ற உயிரினங்கள் மீதான இரக்கமற்ற அணுகுமுறை என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும், விலங்குகளின் நலனையும் ஒரே நேரத்தில் உறுதிப்படுத்த முடியும் என்று ராகுல் காந்தி நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இதற்கான தீர்வுகளாக அவர் சில வழிமுறைகளையும் பரிந்துரைத்தார்:
 
தெருநாய்களுக்கான காப்பகங்களை உருவாக்குதல்.
 
நாய்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்த கருத்தடை செய்தல்.
 
வெறிநோய் போன்ற நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்க தடுப்பூசி போடுதல்.
 
தெருநாய்களை சமூகம் சார்ந்த பராமரிப்பு திட்டங்களின் கீழ் கொண்டு வருதல்.
 
"இத்தகைய முறைகள், எந்தவிதமான கொடூரமும் இல்லாமல் தெருக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவும். மொத்தமாக நாய்களை அகற்றுவது, இரக்கமற்றது, குறுகிய பார்வை கொண்டது, மேலும் அது நம்மிடம் உள்ள இரக்க உணர்வை அழித்துவிடும்" என்று அவர் கூறினார். 
 
பொதுப் பாதுகாப்பும், விலங்குகள் நலனும் ஒன்றிணைந்து செல்ல முடியும் என்று ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தினார்.
 
 
