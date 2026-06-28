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ரயில்வே இணை அமைச்சர் ஒரு தேச துரோகி, அவரை நம்பி ரயிலில் செல்ல முடியாது: ராகுல் காந்தி

rahul gandhi
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (14:23 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (14:19 IST)
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டெல்லியில் இருந்து கோட்டா பகுதிக்கு செல்வதற்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்திக்கு ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் திடீரென தனது பயணத்தை ரத்து செய்ய கோரியது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தான் ரயிலில் பயணம் செய்யும் விபரம் மத்திய ரயில்வே அமைச்சருக்கு தெரிந்துவிட்டது என்பதால், இந்த முடிவை எடுத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
 
ரயில்வே அமைச்சர் வேண்டுமென்றே ரயிலை தாமதப்படுத்துவது உள்ளிட்ட ஏதேனும் இடையூறுகளை செய்து, தனது கோட்டா நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ய வைத்துவிடுவாரோ என்ற அச்சம் தனக்கு இருந்ததாக ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மேலும், ரயில்வே அமைச்சரை 'தேசத்துரோகி' என்றும் அவர் சாடியுள்ளார். இந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாகவே ரயிலில் செல்வதை தவிர்த்துவிட்டு, தமக்குத் தனி விமானத்தில் பயண ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு அவர் தனது குழுவினரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இதனை தொடர்ந்து, ராகுல் காந்தி தற்போது ரயிலை தவிர்த்துவிட்டு தனி விமானம் மூலம் கோட்டா பகுதிக்கு தனது பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். மத்திய அமைச்சரின் மீது ராகுல் காந்தி வைத்துள்ள இந்த நேரடி குற்றச்சாட்டும், திடீர் பயண மாற்றமும் தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை நெட்டிசன்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் மத்தியில் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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