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ரயில்வே இணை அமைச்சர் ஒரு தேச துரோகி, அவரை நம்பி ரயிலில் செல்ல முடியாது: ராகுல் காந்தி
டெல்லியில் இருந்து கோட்டா பகுதிக்கு செல்வதற்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்திக்கு ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் திடீரென தனது பயணத்தை ரத்து செய்ய கோரியது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தான் ரயிலில் பயணம் செய்யும் விபரம் மத்திய ரயில்வே அமைச்சருக்கு தெரிந்துவிட்டது என்பதால், இந்த முடிவை எடுத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
ரயில்வே அமைச்சர் வேண்டுமென்றே ரயிலை தாமதப்படுத்துவது உள்ளிட்ட ஏதேனும் இடையூறுகளை செய்து, தனது கோட்டா நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ய வைத்துவிடுவாரோ என்ற அச்சம் தனக்கு இருந்ததாக ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மேலும், ரயில்வே அமைச்சரை 'தேசத்துரோகி' என்றும் அவர் சாடியுள்ளார். இந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாகவே ரயிலில் செல்வதை தவிர்த்துவிட்டு, தமக்குத் தனி விமானத்தில் பயண ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு அவர் தனது குழுவினரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து, ராகுல் காந்தி தற்போது ரயிலை தவிர்த்துவிட்டு தனி விமானம் மூலம் கோட்டா பகுதிக்கு தனது பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். மத்திய அமைச்சரின் மீது ராகுல் காந்தி வைத்துள்ள இந்த நேரடி குற்றச்சாட்டும், திடீர் பயண மாற்றமும் தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை நெட்டிசன்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் மத்தியில் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
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மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.