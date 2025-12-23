வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?
ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை பாஜக அரசு அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். பெர்லினில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர், அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ ஆகிய அமைப்புகள் தன்னாட்சி அதிகாரத்தை இழந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.
காங்கிரஸ் கட்சி இத்தகைய துறைகளை நாட்டின் தூண்களாக உருவாக்கியது, ஆனால் பாஜக அவற்றை சொந்த உடைமை போல கருதி எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்ட பயன்படுத்துகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக, எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் தொழிலதிபர்கள் குறிவைக்கப்படுவதாகவும், அதேசமயம் பாஜகவினர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தற்போது இந்தியாவில் தாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு எதிராக மட்டும் போராடவில்லை என்றும், சிதைக்கப்பட்டு வரும் நாட்டின் ஜனநாயக நிறுவனங்களை மீட்டெடுக்கவே போராடி வருவதாகவும் ராகுல் காந்தி பேசினார். அவரது இந்த பேச்சு இந்திய அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva