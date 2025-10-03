வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (11:49 IST)

இந்தியாவில் ஆரம்ப கல்வி சிறப்பாக செயல்படவில்லை.. கொலம்பியாவில் ராகுல் காந்தி சர்ச்சை பேச்சு..!

கொலம்பியாவில் உள்ள ஈ.ஐ.ஏ. பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்தியாவின் கல்வி மற்றும் சுகாதார துறைகள் குறித்த  சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
“இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டில், சுகாதாரத் துறையையும், கல்வித் துறையையும் வெறும் தனியார்துறைமயமாக்குவது பலனளிக்காது. நாங்கள் அதை முயற்சி செய்து பார்த்தோம், ஆனால் அது வேலை செய்யவில்லை,” என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.
 
குறைந்தபட்சம் என் கட்சியும் நானும் இந்த துறைகளில் அரசாங்கத்தின் வலுவான ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறோம். எங்களது சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் பொதுத்துறை பல்கலைக்கழகங்களே. இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் ஆரம்ப கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை என்றாலும், உயர்கல்வி ஒரு பெரிய வெற்றியாகவே உள்ளது,” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
ராகுல் காந்தியின் இந்தக் கருத்துகள், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கீழ் இந்த இரண்டு துறைகளிலும் எடுக்கப்பட்ட முன்னேற்றங்களை கண்டுகொள்ளாமல் பேசப்பட்டவை என்று கூறி பா.ஜ.க. தலைவர்கள் உடனடியாகக் கடுமையான எதிர்வினையைத் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Mahendran

கரூர் துயர சம்பவம்: சி.ஆர்.பி .எப்., அதிகாரிகளிடம் அறிக்கை கேட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்..!

கரூர் துயர சம்பவம்: சி.ஆர்.பி .எப்., அதிகாரிகளிடம் அறிக்கை கேட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் வருகையின்போது கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து சி.ஆர்.பி.எஃப். அதிகாரிகளிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அறிக்கை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

காஸா அமைதி ஒப்பந்தத்தில் இந்திய பிரதமர் மோடிக்கும் பங்கு உண்டு: அமெரிக்கா அறிவிப்பு

காஸா அமைதி ஒப்பந்தத்தில் இந்திய பிரதமர் மோடிக்கும் பங்கு உண்டு: அமெரிக்கா அறிவிப்புகாஸாவில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட சமீபத்திய அமைதி ஒப்பந்தத்தில், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்பட சர்வதேச அளவில் பல தலைவர்களின் பங்களிப்பு இருந்தது என்று அமெரிக்க அதிபர் மாளிகையான வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டு மேல அக்கறை இருந்தா பாஜகவோட சேராதீங்க! - விஜய்க்கு முதல்வர் சூசக அறிவுரை?

தமிழ்நாட்டு மேல அக்கறை இருந்தா பாஜகவோட சேராதீங்க! - விஜய்க்கு முதல்வர் சூசக அறிவுரை?கரூரில் ஏற்பட்ட அசம்பாவிதத்தை தொடர்ந்து தவெக, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கப்போவதாக பேசிக் கொள்ளப்படும் நிலையில் அதுகுறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சூசகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

டெஸ்லா காரில் சென்றதால் தான் கல்லூரி மாணவி இறந்தாரா? பெற்றோர் வழக்கால் பரபரப்பு..!

டெஸ்லா காரில் சென்றதால் தான் கல்லூரி மாணவி இறந்தாரா? பெற்றோர் வழக்கால் பரபரப்பு..!கனடா கல்லூரி மாணவி ஒருவர் டெஸ்லா கார் விபத்தின்போது, காரின் கதவுகளை திறக்க முடியாமல் தீயில் சிக்கி உயிரிழந்ததற்கு, கார் வடிவமைப்பில் உள்ள குறைபாடே காரணம் என அவரது பெற்றோர் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர்.

இப்படி செய்வது ரொம்ப தப்பு.. அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதிய பினராயி விஜயன்..!

இப்படி செய்வது ரொம்ப தப்பு.. அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதிய பினராயி விஜயன்..!புதுடெல்லியில் மலையாள மாணவர்கள் இருவரை காவல்துறை அதிகாரிகள் தாக்கியதாக கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பாக உயர்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட கோரி, கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

