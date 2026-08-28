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  4. Rahul Gandhi’s Manusmriti Remarks Spark Religious and Political Controversy
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (16:11 IST)

மனுஸ்மிருதி குறித்து தவறாக பேசுவதா? ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்... சுவாமி அவிமுக்தேஸ்வரானந்த சரஸ்வதி

ராகுல் காந்தி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (16:11 IST)
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காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் காந்தியின் மனுஸ்மிருதி குறித்த கருத்துகள் தற்போது அரசியல் மற்றும் மத ரீதியான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி, மனுஸ்மிருதியில் பெண்கள் மற்றும் சமூக நடைமுறைகள் தொடர்பாக இடம்பெற்றுள்ள கருத்துகளை விமர்சித்திருந்தார்.
 
இதற்கு ஜோதிமட சங்கராச்சாரியார் சுவாமி அவிமுக்தேஸ்வரானந்த சரஸ்வதி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். மத நூல்களை அரசியல் லாபம், நஷ்டம் என்ற அடிப்படையில் அணுகாமல், அவற்றின் பாரம்பரிய விளக்கங்களை முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். சந்தேகம் இருந்தால் மத அறிஞர்களிடம் ஆலோசனை பெற்ற பின்னரே கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
மேலும், இந்து மத நூல்கள் குறித்து தொடர்ந்து அவமதிக்கும் வகையில் கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டால், ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் காங்கிரஸ் கட்சியை புறக்கணிக்குமாறு மக்களிடம் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் குடும்பப் பொறுப்பு குறித்து மனுஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகளை வேறுவிதமாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் சங்கராச்சாரியார் தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, பெற்றோர், கணவர் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு பெண்களைக் கவனிக்கும் பொறுப்பு இருப்பது அவர்களின் சுதந்திரத்தை மறுப்பதாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது என்றும் அவர் வாதிட்டுள்ளார்.
 
இந்த விவகாரம் தற்போது அரசியல் மட்டுமின்றி மதம், பாரம்பரியம் மற்றும் பெண்களின் உரிமைகள் குறித்த விரிவான விவாதத்தையும் உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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