திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (18:32 IST)

திடீரென வெறி பிடித்த தெருநாய்.. குழந்தைகள், முதியவர்கள் என 10 பேரை கடித்ததால் அதிர்ச்சி..!
கர்நாடகாவின் பாகல்கோட் மாவட்டம், இலக்கல் நகரில் வெறிபிடித்த ஒரு தெருநாய், குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களைத் தாக்கி காயப்படுத்தியது. 
 
கோலேரகுடி, ஜூனியர் கல்லூரி சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடந்த இச்சம்பவம் மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முகம் மற்றும் உதடுகளில் கடுமையான காயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும் தாக்குதல்களைத் தடுக்க, அதிகாரிகள் அந்த நாயைப் பிடிக்கத் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
தெருநாய் தாக்குதல்கள் கர்நாடகாவில் தொடர் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. ஆகஸ்ட் மாதம், காதிரா பானு என்ற 4 வயதுச் சிறுமி நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்டு நான்கு மாத போராட்டத்திற்கு பிறகு உயிரிழந்தார். 
 
மாநில அறிக்கையின்படி, 2025 ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரை, கர்நாடகாவில் 2.86 லட்சம் நாய் கடி வழக்குகளும், ரேபிஸ் காரணமாக 26 இறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன. சமீபத்தில், பெங்களூரு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இரண்டு கல்லூரி மாணவர்களும் தெருநாய்களால் தாக்கப்பட்டனர்.
 
சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.

4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து குதித்த 6-ஆம் வகுப்பு மாணவி சனிக்கிழமை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனைவி, மகள், மைத்துனியை கொலை செய்த நபர்.. அதன்பின் செய்த விபரீத செயல்..!தெலங்கானா மாநிலம் விகாராபாத் மாவட்டம், குல்சார்லா கிராமத்தில் கணவன் ஒருவர் தனது மனைவி, மகள் மற்றும் மைத்துனி ஆகியோரை அரிவாளால் வெட்டி கொன்ற பின்னர், தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட கோர சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!பீகாரில் முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் முடியவுள்ள நிலையில், சஹர்சாவில் இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, பா.ஜ.க.வை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

