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இந்தியா கூட்டணியின் நோக்கமே கேள்விக்குறியாக உள்ளது: கார்கேவுக்கு எம்.ஏ.பேபி அனுப்பிய பரபரப்பு கடிதம்!
டெல்லியில் 'இந்தியா' கூட்டணியின் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் எம்.ஏ.பேபி, காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்த கேரள சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர்.
குறிப்பாக, கேரளாவில் ஆட்சியில் இருந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பாஜகவுடன் மறைமுக ஒப்பந்தம் செய்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தனர். இந்த விவகாரம் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தனது பலத்த கவலையை தெரிவித்துள்ளது.
இக்குற்றச்சாட்டு குறித்து காங்கிரஸ் தலைமை உடனடியாக விளக்கம் அளித்து, உண்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று எம்.ஏ.பேபி தனது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதனை தெளிவுபடுத்தத் தவறினால், 'இந்தியா' கூட்டணியின் ஒட்டுமொத்த நோக்கமே கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். இக்கூட்டத்தை திமுக ஏற்கனவே புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ள சூழலில், இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதா இல்லையா என்பது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இன்று இறுதி முடிவு எடுக்கவுள்ளது.
Edited by Siva
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மக்களவை தேர்தல் மற்றும் 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்குப் பிறகு, 'இந்தியா' கூட்டணியின் மிக முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று புதுடெல்லியிலுள்ள கான்ஸ்டிடியூஷன் கிளப்பில் நடைபெறுகிறது. கடந்த 2024 ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக நடைபெறும் இந்த முதல் கூட்டத்தில், மம்தா பானர்ஜி, ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ், உத்தவ் தாக்கரே உள்ளிட்ட 23 எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.