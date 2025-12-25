வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025
எனக்கு ஓட்டு போட்டால் 1100 சதுர அடி நிலம், 5 நாட்கள் தாய்லாந்து சுற்றுப்பயணம்.. தங்க, வெள்ளி நகைகள்.. கூவி கூவி விற்கும் வேட்பாளர்கள்..!

புனே மாநகராட்சி தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்களே உள்ள நிலையில், வாக்காளர்களை கவர வேட்பாளர்கள் அள்ளிவீசும் இலவசங்கள் அதிரவைக்கின்றன. 
 
 புனேவின் ஒவ்வொரு வார்டிலும் வேட்பாளர்கள் தங்கள் பணபலத்தை காட்டி வாக்காளர்களை வளைத்து போட்டு வருகின்றனர். இதோ சில அதிரடி உதாரணங்கள்:
 
சொந்த நிலம் பரிசு: லோகான்-தனோரி வார்டில் ஒரு வேட்பாளர், 'அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல்' மூலம் 11 வாக்காளர்களுக்கு தலா 1,100 சதுர அடி நிலம் வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான 'பதிவு' பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன.
 
தாய்லாந்து சுற்றுலா: விமன் நகர் வார்டில் ஒரு வேட்பாளர், வெற்றி பெற்றால் வாக்காளர் தம்பதிகளுக்கு 5 நாட்கள் தாய்லாந்து சொகுசு சுற்றுலா அழைத்து செல்லப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
 
பெண்களுக்கு சிறப்புப் பரிசுகள்: இல்லத்தரசிகளை கவர தூய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வேலைப்பாடுகள் கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான பைதானி பட்டு புடவைகள், தையல் இயந்திரங்கள் மற்றும் சைக்கிள்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
விளையாட்டு ஆர்வலர்களுக்கு கிரிக்கெட் லீக் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை ரொக்க பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இது தவிர எஸ்.யு.வி கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் தங்க நகைகளும் குலுக்கல் முறையில் வழங்கப்படுகின்றன.
 
2026ல் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: செங்கோட்டையன்

2026ல் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: செங்கோட்டையன்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாக குழு தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தூயசக்தி!.. ஜனநாயகன் பிளாக்ல டிக்கெட் விக்கமாட்டாங்க!.. கலாய்க்கும் சீமான்...

தவெக தூயசக்தி!.. ஜனநாயகன் பிளாக்ல டிக்கெட் விக்கமாட்டாங்க!.. கலாய்க்கும் சீமான்...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது அவருக்கு ஆதரவாக பேசி வந்தவர் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான்.

முதல்வர் துவங்கி வைத்த Volvo பேருந்து கட்டண விபரம்!.. பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு!..

முதல்வர் துவங்கி வைத்த Volvo பேருந்து கட்டண விபரம்!.. பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு!..என்னதான் தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறை சார்பாக தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் டீலக்ஸ் வசதி கொண்ட பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டாலும் ஆம்னி பேருந்தில் இருக்கும் வசதிகள் போல அரசு பேருந்துகளில் இல்லை என்ற புகார் இருக்கிறது.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் குழப்பத்தால் விஜய்க்கு லாபமா? 30% வாக்குகளை பெறுமா தவெக?

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் குழப்பத்தால் விஜய்க்கு லாபமா? 30% வாக்குகளை பெறுமா தவெக?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும் சவால்கள் நிறைந்ததாகவே காட்சியளிக்கிறது. குறிப்பாக, பாஜக 70 தொகுதிகள் வரை கேட்பதாக நிலவும் தகவல்கள் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இத்தகைய இழுபறிகளால் கூட்டணியில் உள்ள பாமக மற்றும் தேமுதிக போன்ற கட்சிகள் தங்களின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வை தீர்மானிக்க முடியாமல் பெரும் தவிப்பில் உள்ளன.

நான் கொடுக்கும் தொகுதிகளை மட்டுமே வாங்கி கொள்ள வேண்டும்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஈபிஎஸ் நிபந்தனை?

நான் கொடுக்கும் தொகுதிகளை மட்டுமே வாங்கி கொள்ள வேண்டும்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஈபிஎஸ் நிபந்தனை?தமிழக அரசியலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி என்பது கொள்கை ரீதியானதாக இல்லாமல், ஒரு நிர்ப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

