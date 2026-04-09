வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (15:51 IST)

பங்குச்சந்தையில் 11 நாளில் பணம் இரட்டிப்பு.. ரூ.12.31 கோடி ஏமாந்த 75 வயது டாக்டர்..

Video Call Scam
புனேவை சேர்ந்த 75 வயது மருத்துவர் ஒருவர், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்து 11 நாட்களில் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம் என்ற ஆசையில் சுமார் 12.31 கோடி ரூபாயை சைபர் மோசடி கும்பலிடம் இழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கடந்த ஜனவரி மாதம், பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவருக்கு தெரியாத எண்ணில் இருந்து அதிக லாபம் தரும் முதலீட்டு திட்டம் குறித்து குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. அதன் பிறகு அவர் "VIP Stock 24" என்ற வாட்ஸ்அப் குழுவில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்தின் பெயரில் இயங்கிய போலி வர்த்தக செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுமாறு மோசடி கும்பல் அவரை வற்புறுத்தியுள்ளது. அந்த செயலியில் பணம் முதலீடு செய்யப்பட்டவுடன், பொய்யான லாப கணக்குகளை காட்டி அவரை நம்ப வைத்துள்ளனர்.
 
மார்ச் 7 முதல் மார்ச் 18 வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும், 8 வெவ்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு மொத்தம் 12.31 கோடி ரூபாயை அந்த மருத்துவர் பரிமாற்றம் செய்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் அவர் முதலீடு செய்ய தயங்கியபோது, அவருடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்துவிடுவோம் என அக்கும்பல் மிரட்டியுள்ளது. 
 
இறுதியில், வாக்குறுதி அளித்தபடி 54 கோடி ரூபாய் லாபம் கிடைக்காததை கண்டு தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த மருத்துவர், சைபர் போலீஸில் புகார் அளித்தார். தற்போது இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுத் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Siva

பேசினா சும்மா விடுவாங்களா!.. சுந்தர்.சி. மீது பண மோசடி புகார்.. அரசியலுக்கு வந்தா இப்படித்தான்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி. ஒரு கட்டத்தில் நடிகராக மாறி பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்..

இனி அமெரிக்கா, கனடா வேனாம்.. அயர்லாந்துக்கு ரூட்டை மாற்றிய இந்திய மாணவர்கள்..!உலகளாவிய உயர்கல்வி தேர்வுகளில் இந்திய மாணவர்களின் முன்னுரிமை மாறி வருவதை உணர்த்தும் வகையில், 2024-ம் ஆண்டில் அயர்லாந்து நாட்டில் பயில விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 38 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக புதிய அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கிறது. அதே வேளையில், வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பயிலும் இந்திய மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 15 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

1,200 சிலிண்டர்களை கறுப்புச்சந்தையில் விற்ற எல்பிஜி ஊழியர்? உண்மை வெளிவந்ததும் தற்கொலை முயற்சி..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் தாராஷிவ் மாவட்டத்தில் உள்ள துல்ஜாபூர் தாலுகாவில், ஹெச்பி எரிவாயு விநியோகஸ்தர் ஒருவர் நேரலை வீடியோ கான்பரன்ஸ் கூட்டத்தின் போதே தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜயை கண்டு அலறும் தலீவர்!.. கதறுங்க தலீவரே!.. புளூசட்டமாறன் நக்கல்...நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது 'நடிகர்கள் பின்னால் இளைஞர்கள் செல்லக்கூடாது..

நின்று போன ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் மீண்டும் நடக்க போகிறதா? இரு குடும்பத்தினர் சந்திப்பு?இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சல் ஆகியோரது குடும்பத்தினர் மும்பையில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் சந்தித்துக்கொண்ட வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

