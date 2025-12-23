செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (14:12 IST)

டெல்லி வங்கதேச தூதரகம் முன் திடீர் போராட்டம்.. யூனுஸ் உருவ பொம்மை எரிப்பால் பரபரப்பு..!

வங்கதேசத்தின் மைமென்சிங் பகுதியில் திபு சந்திர தாஸ் என்ற இந்து இளைஞர் இஸ்லாமிய கும்பலால் கொடூரமாக அடித்து கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து, புதுடெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகம் முன்பு இன்று பிரம்மாண்ட போராட்டம் நடைபெற்றது. விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் மற்றும் பஜ்ரங் தளம் அமைப்பினர் முன்னெடுத்த இந்த போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
 
ஆவேசமடைந்த போராட்டக்காரர்கள் காவல்துறையினரின் பாதுகாப்பு வளையங்களை உடைத்துக்கொண்டு முன்னேறினர். "இந்துக்கள் கொலையை நிறுத்து", "யுனுஸ் அரசு விழித்துக்கொள்" போன்ற கோஷங்களை எழுப்பிய அவர்கள், வங்கதேச இடைக்கால அரசின் தலைவர் முகமது யுனுஸின் உருவ பொம்மையை எரித்தனர். வங்கதேசத்தில் இந்துக்கள் மற்றும் அவர்களது வழிபாட்டு தலங்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
 
முன்னதாக, கடந்த டிசம்பர் 18-ஆம் தேதி 25 வயது திபு சந்திர தாஸ் மதநிந்தனை குற்றச்சாட்டின் கீழ் அடித்து கொல்லப்பட்டு எரிக்கப்பட்டார். இச்சம்பவம் சர்வதேச அளவில் கண்டனங்களை பெற்றுள்ளது. போராட்டத்தை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், தூதரக அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமாறு வங்கதேச அரசு இந்தியாவை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
