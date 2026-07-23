தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் தொடரும்: கரப்பான் பூச்சி கட்சி அறிவிப்பு..
நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் அரங்கேறும் முறைகேடுகளை உடனடியாக களைய வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி' என்ற அமைப்பு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை எங்களது போராட்டம் ஓயாது என்று அறிவித்துள்ளது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆரம்ப கட்டத்தில் மாணவர்களின் கல்வி உரிமைக்கான போராட்டமாக தொடங்கிய இந்த விவகாரம், தற்போது பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தால் தன் சுயத்தன்மையை இழந்து திசைமாறி போயுள்ளதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட பல முன்னணி அரசியல் தலைவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் நேரடியாகத் தலையிட்டுத் தங்களது செல்வாக்கை நிலைநிறுத்த முற்படுவதால், மாணவர்களின் உண்மையான கோரிக்கைகளும் நியாயமான குரலும் பின்னணிக்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டதாக விமர்சகர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
மாணவர்கள் கல்வி நலனுக்காக எழுப்பிய நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசியல் கட்சிகள் தங்களது சுயலாபத்திற்காக பயன்படுத்தி வருவதால், இந்தப் போராட்டத்தின் அசல் நோக்கம் நீர்த்துப்போகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கல்வித்துறையின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அமைச்சரின் ராஜினாமா கோரி நடக்கும் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள், அரசியல் மலிவு அரசியலாக மாறிவிடாமல் மாணவர்கள் மட்டுமே முன்னின்று நடத்த வேண்டும் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகல் கோரிக்கையும், அரசியல் கட்சிகளின் தொடர் தலையீடுகளும் தேசிய அரசியலில் தற்போது பெரும் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.
Edited by Siva