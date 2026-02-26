வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026 (14:16 IST)

கணவன் இறந்தால் சொத்து கிடைக்கும்.. அண்ணனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி..!

கணவன் இறந்தால் சொத்து கிடைக்கும்.. அண்ணனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவி..!
கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மாவட்டம் ஹிரேநந்திஹள்ளி கிராமத்தில், மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட கல்மேஷ் கோட்டியின் மரணம், தற்போது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான கொலை சதியாக அம்பலமாகியுள்ளது.
 
மகா சிவராத்திரிக்காக ஊருக்கு திரும்பிய கல்மேஷை, அவரது மச்சான் மல்லேஷ் மற்றும் கூட்டாளி மதுக்கப்பா ஆகியோர் மது விருந்துக்கு அழைத்து சென்று கயிற்றால் கழுத்தை நெரித்து கொன்றுள்ளனர்.
 
போலீஸ் விசாரணையில், கல்மேஷின் மனைவி கஸ்தூரி தன் அண்ணனிடம் வாங்கிய ரூ.8 லட்சம் கடனை அடைக்க, கணவரின் 3 ஏக்கர் நிலத்தை கைப்பற்ற இந்த திட்டத்தைத் தீட்டியது தெரியவந்தது. 
 
கணவர் இறந்தால் சொத்து தன் பெயருக்கு வரும் என நம்பி, தனது மகன் கிரணின் துணையோடு இந்த கொலையை அரங்கேற்றியுள்ளார். இதய அழுத்தத்தால் இறந்ததாக நாடகமாடிய நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து ஹிந்தல்கா மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
 
Edited by Siva

இரட்டை சகோதரிகளை மணந்த இரட்டை சகோதரர்கள்.. ஒரே மேடையில் மணம் முடித்தனர்..! உறவினர்கள் குழப்பம்..!

இரட்டை சகோதரிகளை மணந்த இரட்டை சகோதரர்கள்.. ஒரே மேடையில் மணம் முடித்தனர்..! உறவினர்கள் குழப்பம்..!தெலங்கானா மாநிலம் காமரெட்டி மாவட்டத்தில் நடந்த அபூர்வ திருமணம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய் மற்றும் வினய் என்ற இரட்டை சகோதரர்கள், கீர்த்தனா மற்றும் கீர்த்தி என்ற இரட்டை சகோதரிகளை ஒரே மேடையில் மணம் முடித்தனர்.

இன்ஸ்டாகிராமில் 10 கோடி ஃபாலோயர்கள்.. பிரதமர் மோடியின் புதிய உலக சாதனை!

இன்ஸ்டாகிராமில் 10 கோடி ஃபாலோயர்கள்.. பிரதமர் மோடியின் புதிய உலக சாதனை!இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் 10 கோடி ஃபாலோயர்களை பெற்று புதிய வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் மெட்டா நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்த தளத்தில் இச்சாதனையை படைத்த முதல் உலகத் தலைவர் மற்றும் அரசியல்வாதி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

10 தொகுதிகளை கேட்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திமுக பிளானே வேற!...

10 தொகுதிகளை கேட்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திமுக பிளானே வேற!...தமிழகத்தை பொறுத்தவரை விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடந்த பல தேர்தல்களிலும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது..

டிவி விவாதங்களில் மொக்கை வாங்கும் தவெக!.. விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு..

டிவி விவாதங்களில் மொக்கை வாங்கும் தவெக!.. விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு..ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் போலவே அந்த கட்சி சார்பாக ஊடகங்களில் பேசும் நபர்களும் மிகவும் முக்கியம்.

தவெகவுக்கு போனவங்க அதிமுகவுக்கு திரும்பி வராங்க!. எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு..

தவெகவுக்கு போனவங்க அதிமுகவுக்கு திரும்பி வராங்க!. எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு..நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கிய முதலே திமுகவை தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com