ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள்.. புதினுக்கு பரிசாக கொடுத்த மோடி...
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின சந்திப்பின்போது, உலகப்புகழ்பெற்ற தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்பு பிரதியை அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ளார்.
இரு நாட்டுத் தலைவர்களுக்கிடையேயான இந்த சந்திப்பு உலக அரங்கில் பெரும் கவனம் பெற்றுள்ள நிலையில், நமது தமிழ் பண்பாட்டின் அடையாளமான திருக்குறள் உலக தலைவரின் கைகளில் ஒளிர்கிறது என்பது ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விஷயமாகும்.
திருக்குறள் என்பது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்திற்குள்ளோ அல்லது மொழிக்குள்ளோ அடங்கிவிடாமல், ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்திற்கும் பொதுவான உலக பொதுமறையாக திகழ்கிறது என்பதை பிரதமர் மோடி இதன் மூலம் சர்வதேச அளவில் மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
தேச எல்லைகளைத் தாண்டி நிற்கும் திருவள்ளுவரின் இந்த அளப்பரிய ஞானமும் அறநெறிகளும் அனைத்து நாடுகளையும் ஈர்க்கும் ஆற்றல் கொண்டவை என்பதற்கு இதுவே சாட்சியாகும். ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் பிரதியை புதின் அவர்களிடம் மோடி பரிசளித்தது இரு நாடுகளுக்கிடையேயான கலாச்சார உறவை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
உலக தலைவர்கள் மத்தியில் நமது தமிழ் இலக்கியத்தின் பெருமை உயர்ந்து நிற்பது தமிழ் மொழிக்கும் அதன் தொன்மைக்கும் கிடைத்த மாபெரும் அங்கீகாரமாகக் கருதப்படுகின்றது.
Edited by Siva