புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (09:41 IST)

6 மணி நேரத்தில் 600 கிமீ.. கங்கா விரைவு சாலையை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி..!

உத்தர பிரதேசத்தின் பொருளாதார பாதையை மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 594 கி.மீ நீளம் கொண்ட 'கங்கா விரைவு சாலையை' பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 
 
சுமார் 36,230 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இது, மாநிலத்தின் மிக நீளமான விரைவு சாலையாகவும், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பசுமைவழி சாலை திட்டங்களில் ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த தொடக்க விழா, மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
மீரட் முதல் பிரயாக்ராஜ் வரை 12 மாவட்டங்களை இணைக்கும் இந்த ஆறு வழி சாலை , பயண நேரத்தை 10-12 மணிநேரத்திலிருந்து வெறும் 6-8 மணிநேரமாக குறைக்கிறது. இங்கு வாகனங்கள் மணிக்கு 120 கி.மீ வேகத்தில் பயணிக்க அனுமதி உண்டு. இது வெறும் போக்குவரத்து பாதையாக மட்டுமன்றி, தொழில் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து வழித்தடமாகவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த சாலையோரம் 6,507 ஏக்கர் பரப்பளவில் 12 ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி மற்றும் தளவாட கூட்டமைப்புகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. ஏற்கனவே 47,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 987 முதலீட்டு திட்டங்கள் இதற்காக பெறப்பட்டுள்ளன. 
 
இதன் மூலம் உற்பத்தி, ரியல் எஸ்டேட், விவசாயம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறைகள் பெரும் வளர்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேற்கு மற்றும் கிழக்கு உத்தர பிரதேசத்தை இணைக்கும் இந்த விரைவுச்சாலை, மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை புதிய உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என நம்பப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஏசி ரூம்ல உக்காந்து பேசாதீங்க..! - சத்யராஜ் - திவ்யாவுக்கு பதிலடி கொடுத்த மோகன் ஜி!

சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் திருமணம் குறித்த சத்யராஜின் மகள் திவ்யா சத்யராஜ் தெரிவித்த சில கருத்துகளுக்கு சத்யராஜ் ஆதரவு தெரிவிக்க, அதற்கு தற்போது இயக்குநர் மோகன் ஜி கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

நாளை வெளியாகும் 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு!.. எங்களோடு இணைந்திருங்கள்!..

Exit Poll 2026: அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்காளம் என 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்திருக்கிறது

வழக்கறிஞர் ஆனார் பேரறிவாளன்.. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் பெயர் பதிவு..!

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலையான பேரறிவாளன், தற்போது முறைப்படி வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார்.

இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொடூர கொலை!. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

தற்போது பல பெண்கள் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பணம் சம்பாதித்து வருகிறார்கள்.

சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம்.. புதிய ஏசி மின்சார ரயில் விரைவில்..!

சென்னையில் புறநகர் ரயில் பயணிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையை ஏற்று, இரண்டாவது ஏசி மின்சார ரயில் சேவை விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com