தமிழ்நாடு உள்பட 6 மாநில கவர்னர் நியமனம்.. குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு அதிரடி..
இந்தியக் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள், ஆறு மாநிலங்களுக்கு புதிய ஆளுநர்களை நியமித்து அதிரடி மாற்றங்களைச் செய்துள்ளார்.
இதன்படி, இதுவரை கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்த ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேகர் தமிழ்நாட்டின் முழுநேர ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கேரள மாநில ஆளுநராக இருந்த அவர், தற்போது தமிழ்நாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். மேலும், சிக்கிம் ஆளுநராகப் பணியாற்றிய ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் கேரள மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இது தவிர, ஒடிசா மாநிலத்திற்கு பிரிஜ் மோகன் ராம், கர்நாடகாவிற்கு சுதா யாதவ், உத்தராகண்டிற்கு தால் சிங் பிசென் மற்றும் சிக்கிமிற்கு துஷ்யந்த் கவுதம் ஆகியோரும் புதிய ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த அதிரடி ஆளுநர் மாற்றங்கள் அனைத்தும் அவர்கள் தத்தம் பதவிகளை ஏற்கும் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் என ராஷ்டிரபதி பவன் அறிவித்துள்ளது.