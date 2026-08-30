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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 30 August 2026 (17:31 IST)

19 வயது காதலி கர்ப்பம்.. சந்தேகம் அடைந்த காதலன் விஷம் கொடுத்து கொலை... அதிர்ச்சி சம்பவம்...

murder
Written By: SIVA
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (17:31 IST)
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மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் காதலியின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்ட இளைஞர், கர்ப்பிணியான தனது காதலியை விஷம் கலந்த குளிர்பானம் கொடுத்து கொலை செய்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மும்பை செம்பூர் பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. 19 வயதான விஷ்ணுமாயா சுமார் இரண்டரை மாத கர்ப்பமாக இருந்ததாக போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர். அவரது காதலரான 25 வயது ஆசிஷ் மகார், காதலியை மற்றொரு நண்பருடன் பார்த்ததாகவும், இதனால் இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
பின்னர் நிலைமை அமைதியானதாக தெரிந்த நிலையில், ஆசிஷ் குளிர்பானம் ஒன்றை விஷ்ணுமாயாவுக்கு கொடுத்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அதில் விஷம் கலந்திருந்தது தெரியாமல் அவர் அதை குடித்துள்ளார். சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்கு வாந்தி ஏற்பட்டதுடன் உடல்நிலை மோசமடைந்தது. உறவினர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
 
ஆரம்பத்தில் போலீஸார் இதை திடீர் மரணம் என பதிவு செய்தனர். ஆனால் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் விஷம் உட்கொண்டதற்கான அறிகுறிகள் தெரியவந்ததால், விசாரணை கொலை வழக்காக மாறியது.
 
விஷ்ணுமாயாவின் உறவினர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ஆசிஷ் கொடுத்த குளிர்பானத்தை குடித்த பிறகே உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதாக அவர் கூறியிருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸார் ஆசிஷிடம் விசாரணை நடத்தியதில், அவரது செயல்பாடுகளில் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. பின்னர் அவர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். தற்போது 5 நாள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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