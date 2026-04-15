புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (13:50 IST)

பிரதமர் மோடிக்கு முன்னாள் குடியரசு தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் கடிதம்! என்ன எழுதியிருக்கிறார்?

இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசு தலைவரான பிரதீபா பாட்டீல், மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டம் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆதரித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இந்த சட்டம் சட்டமன்ற அமைப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் ஜனநாயக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை என்று அவர் பாராட்டியுள்ளார்.
 
செப்டம்பர் 2023-ல் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த சட்டத்தை விரைவாக அமல்படுத்த பிரதமர் மோடி தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, ஏப்ரல் 16 முதல் 18 வரை நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் அனைத்து எம்.பி.க்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எம்பிக்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சட்டம் இயற்றும் அமைப்புகளில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அவசியமானது என்பதை வலியுறுத்தி பிரதமர் மோடி மற்றும் அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ள பிரதீபா பாட்டீல் தமது பதவிக்காலத்தில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டதாகவும், இந்த மாற்றத்திற்கு பங்களித்த அனைத்து தரப்பினரையும் பாராட்டியுள்ளார். 
 
வரவிருக்கும் நாடாளுமன்ற அமர்வில் இந்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பான முக்கிய விவாதங்கள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

