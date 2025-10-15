புதன், 15 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (10:45 IST)

பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை: திடீரென பின்வாங்கிய பிரசாந்த் கிஷோர்..!

தேர்தல் வியூக வல்லுநரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், வரவிருக்கும் பிகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தான் போட்டியிட போவதில்லை என்று திடீரென அறிவித்துள்ளார். அவரது இந்த முடிவு பிகார் அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
முன்னதாக, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவை எதிர்த்து தான் நேரடியாக களமிறங்க போவதாக அவர் சவால் விடுத்திருந்தார். ஆனால், தற்போது தனது ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மட்டுமே போட்டியிடுவார்கள் என்று அவர் அறிவித்துள்ளார்.
 
பிரசாந்த் கிஷோரின் இந்த திடீர் பின்வாங்கல், அவர் முன்னணி தலைவரை எதிர்ப்பதில் இருந்து விலகுகிறாரா அல்லது கட்சியின் வெற்றிக்கு பின்னணியில் இருந்து வியூகம் வகுக்க விரும்புகிறாரா என்ற கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
பிகாரில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட ஜன சுராஜ் கட்சியின் தாக்கம் போட்டியில்லை என்ற முடிவால் இனி எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

வாட்ஸப் இல்லைன்னா.. அரட்டை யூஸ் பண்ணுங்க! இதுக்கெல்லாம் வழக்கா? - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

வாட்ஸப் இல்லைன்னா.. அரட்டை யூஸ் பண்ணுங்க! இதுக்கெல்லாம் வழக்கா? - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!தனது வாட்ஸப் கணக்கு முடக்கப்பட்டது தொடர்பாக மருத்துவர் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்த அறிவுரை வைரலாகியுள்ளது.

நாட்டை விட்டு ஓடிய அதிபர்! மடகாஸ்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம்! - Gen Z புரட்சியால் வந்த வினை!

நாட்டை விட்டு ஓடிய அதிபர்! மடகாஸ்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம்! - Gen Z புரட்சியால் வந்த வினை!மடகாஸ்கர் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஜென் ஸீ புரட்சியால் அந்நாட்டு அதிபர் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடியதால் ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

சொந்த மக்களை சுட்டுக் கொல்லும் ஹமாஸ் குழு! இஸ்ரேல் படை வெளியேறியதும் புதிய பிரச்சினை?

சொந்த மக்களை சுட்டுக் கொல்லும் ஹமாஸ் குழு! இஸ்ரேல் படை வெளியேறியதும் புதிய பிரச்சினை?இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையேயான அமைதி ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து ஹமாஸ் குழுவினர் சொந்த பாலஸ்தீன மக்களையே சுட்டுக் கொன்றுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரு பெரிய கட்சி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வருகிறது.. விஜய்யை மறைமுகமாக சொன்னாரா வானதி சீனிவாசன்?

ஒரு பெரிய கட்சி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வருகிறது.. விஜய்யை மறைமுகமாக சொன்னாரா வானதி சீனிவாசன்?2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, வலுவான தலைவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவார்கள் என்று தமிழக பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன் சூசகமாக கூறியுள்ளார். இந்த கருத்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் NDA கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

4 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்! எச்சரிக்கைக்கு பிறகு கட்டணம் குறைப்பு! - எவ்வளவு தெரியுமா?

4 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்! எச்சரிக்கைக்கு பிறகு கட்டணம் குறைப்பு! - எவ்வளவு தெரியுமா?தீபாவளியையொட்டி ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் கிடுகிடுவென உயர்ந்த நிலையில் அரசின் தலையீட்டிற்கு பிறகு கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

